Urge Rusia a Zelensky a negociar 'ahora mismo' un alto al fuego

Rusia advirtió que seguir la guerra 'carece de sentido' y es 'peligroso' para el Gobierno ucraniano. Moscú afirmó haber tomado 16 localidades

  21
  Noviembre
    2025

El Kremlin lanzó este viernes una nueva advertencia a Ucrania, continuar la guerra ya “carece de sentido” y es “peligroso” para el Gobierno de Volodymy Zelensky, afirmó el portavoz presidencial Dmitri Peskov en su conferencia diaria.

Según dijo, Kiev debe tomar “una decisión responsable” y aceptar negociaciones cuanto antes.

“Mejor ahora que después”, insiste Peskov

Peskov afirmó que el desempeño del Ejército ruso debería convencer al Gobierno ucraniano de aceptar un acuerdo.

“El espacio para una libre toma de decisiones se reduce según va perdiendo territorio”, aseguró, en referencia a los recientes avances rusos en el frente.

El portavoz sostuvo que estos éxitos militares “imponen” a Zelensky la necesidad de pactar un arreglo pacífico.

El Kremlin dice desconocer el nuevo plan de paz de EUA

Peskov aseguró que Washington no ha comunicado formalmente a Moscú su nuevo plan de paz de 28 puntos, filtrado por la prensa estadounidense.

Aunque evitó comentar su contenido, subrayó que Rusia mantiene su postura fijada en la cumbre de Alaska, donde rechazó declarar un alto el fuego.

“No hemos recibido nada oficialmente”, dijo, aunque reconoció que los contactos con EUA “no se han interrumpido”.

Rusia afirma capturar 16 localidades en una semana

El Ministerio de Defensa ruso reportó la toma de dieciséis localidades ucranianas durante los últimos días.

La filtración del plan de paz estadounidense coincidió con la visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a un puesto de mando de la agrupación militar Západ, donde fue informado de la caída del bastión de Kúpiansk, en la región de Járkov.

 


