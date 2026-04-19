Envían a JD Vance a negociar con Irán para desbloquear Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este domingo al vicepresidente JD Vance, luego de amenazar a Irán sobre nuevos ataques si no hay avances en sus negociaciones con sede en Pakistán.

En redes sociales, el mandatario republicano afirmó que Vance participará en esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance estará acompañado del enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Teherán, por su parte, adelantó que no enviará a sus representantes a Islamabad mientras Washington mantenga el bloqueo sobre sus puertos, un cerco que consideró "ilegal y criminal".

La capital pakistaní se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y con sus principales hoteles desalojados para acoger a partir de este lunes la nueva ronda de conversaciones.

Irán recuperó el sábado el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

Trump anuncia segunda ronda de negociaciones; reitera amenazas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus enviados especiales viajan hacia Pakistán para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones y reiteró sus amenazas.

Trump también mencionó que es "extraño" que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz debido a que el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes "ya lo ha cerrado".

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