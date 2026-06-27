Venezuela vive horas críticas tras terremotos devastadores

Venezuela enfrenta labores decisivas de rescate tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que han dejado al menos 920 muertos y más de 3 mil heridos

Venezuela atraviesa este sábado horas decisivas en las labores de rescate de víctimas atrapadas tras el colapso de edificios provocado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles, que han dejado hasta el momento al menos 920 fallecidos y 3.360 heridos.

Las operaciones se concentran principalmente en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desplome de estructuras, donde habitantes han solicitado apoyo ante la complejidad de las tareas de búsqueda entre los escombros.

Despliegue de maquinaria y rescate en curso

Las autoridades informaron que maquinaria pesada continúa llegando a las zonas de emergencia para apoyar las labores de rescate y recuperación de cuerpos o posibles sobrevivientes.

Habitantes de las zonas afectadas han señalado que, en algunos casos, han utilizado herramientas propias para intentar localizar a personas atrapadas mientras esperan la llegada de más apoyo especializado.

En Caracas, autoridades locales confirmaron que en el edificio Don Pepe no se detectaron personas con vida tras las evaluaciones realizadas por equipos de rescate.

En otro inmueble, identificado como Petunia, rescatistas internacionales, incluidos equipos de México y Argentina, han ingresado a distintas áreas para continuar con las labores de búsqueda, aunque la complejidad estructural dificulta las operaciones.

Coordinación internacional y apoyo humanitario

Equipos de rescate internacionales continúan trabajando en conjunto con autoridades venezolanas en distintos puntos del país. Personal especializado de México, entre otros países, participa en las labores de búsqueda en zonas urbanas afectadas.

El país ha recibido más de 1,600 rescatistas internacionales procedentes de diversas naciones, y se prevé la llegada de más equipos en los próximos días para reforzar la atención de la emergencia.

Las autoridades continúan coordinando acciones para la recuperación de infraestructura crítica, incluyendo aeropuertos afectados por el sismo, con el objetivo de facilitar el flujo de ayuda humanitaria.