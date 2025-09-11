Cerrar X
Internacional

Vuelven más de 150,000 personas a Siria tras caída de Al Asad

Autoridades mencionaron que se trabaja en reforzar la infraestructura de la frontera para facilitar el ingreso de extranjeros

  • 11
  • Septiembre
    2025

Más de 150,000 sirios en Jordania regresaron a su país desde la caída del régimen de Bachar al Asad, el pasado diciembre.

A través del paso fronterizo de Yaber, informó este jueves el Ministerio jordano del Interior.

El Ministerio indicó que Al Mamlaka que trabaja por reforzar la infraestructura del cruce fronterizo para facilitar la entrada y salida de viajeros, atender las necesidades logísticas derivadas del aumento de medios de transporte y reforzar la seguridad.

Según las estimaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, se tiene previsto que el arribo de alrededor de 200,000 sirios a finales de este 2025.

Jordania acoge más de un millón de sirios desde 2011 y es considerado uno de los países con mayor número de refugiados en relación a su población, ya que cuenta también con 2,3 millones de palestinos. 


Comentarios

Etiquetas:
