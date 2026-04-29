Viola empresa suspensión, emite olor tóxico y la vuelven a cerrar

Durante el mediodía de este miércoles, cientos de vecinos de diversas colonias de García reportaron olores químicos “insoportables” provenientes de la zona industrial de ese municipio.

Ante ello, autoridades ambientales del estado y municipales se movilizaron a ese ayuntamiento, descubriendo que estos provenían de la empresa Complex, la cual ya había sido suspendida un día antes por el mismo motivo.

Es decir, las autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente descubrieron que la empresa había violado la suspensión, por lo que se procedió a inspeccionar y reponer los sellos.

Esta empresa se ubica en el Parque Industrial Ciudad Mitras, del municipio de García, y se dedica a fabricar materiales químicos para tratamientos de agua, detergentes y otros químicos industriales.

Vecinos del municipio de García se alertaron luego de percibir fuertes olores químicos en gran parte de la ciudad, situación que fue atribuida a una empresa identificada como Complex.

De acuerdo con los primeros reportes, los olores comenzaron a sentirse desde distintos puntos del municipio, lo que generó preocupación entre habitantes de varias colonias, quienes señalaron que el aroma era intenso y persistente, similar al de sustancias químicas industriales. La situación provocó múltiples llamadas de alerta a las autoridades.

Ante estos hechos, el alcalde, Manuel Guerra, en sus redes sociales, anunciaba el despliegue de las corporaciones municipales para detectar el origen de los olores.

Posteriormente, localizaron los olores procedentes de la empresa Complex. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, quienes realizaron una inspección en las instalaciones de la empresa para descartar riesgos a la población y verificar el origen de las emisiones.

Durante la revisión también se contó con la presencia de personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, que inició las diligencias correspondientes para determinar si la empresa incumplió con la normatividad ambiental vigente.

La violación de la suspensión por parte de la empresa Complex incrementó la inconformidad de los vecinos al considerar que la actividad irregular continuó pese a las restricciones impuestas.

Al lugar acudió el alcalde Manuel Guerra, quien señaló que el municipio tomará cartas en el asunto y advirtió, a través de sus redes sociales, que no se permitirá que ninguna empresa ponga en riesgo la salud de la población.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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