Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein

El príncipe Eduardo, hermano menor del rey británico Carlos III, afirmó este martes que “lo importante es recordar a las víctimas” al referirse al caso Epstein, luego de nuevas revelaciones que vuelven a implicar a su hermano Andrés, caído en desgracia por sus vínculos con el fallecido traficante sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Eduardo, duque de Edimburgo, fue el primer miembro de la monarquía británica en abordar públicamente el tema, tras ser cuestionado por un periodista durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra del 3 al 5 de febrero en Dubái.

Al ser interrogado, el hijo menor de Isabel II intentó desviar la atención del escándalo al señalar que el foro no estaba enfocado en ese asunto.

“Con la mejor voluntad, no estoy seguro de que ésta sea una audiencia mínimamente interesada en esto”, respondió, antes de subrayar que el foco debe mantenerse en quienes resultaron afectados.

Andrés vuelve al centro de la polémica

Andrés Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos en octubre pasado por decisión del rey, volvió a generar controversia luego de que el Congreso de Estados Unidos publicara nuevos documentos sobre su relación con Epstein.

Entre los archivos figura una fotografía inédita del ex príncipe, hoy de 65 años, arrodillado junto a una mujer a la que toca el vientre, imagen que se suma a otras ya conocidas en compañía del magnate y varias jóvenes.

Un día después de la difusión de los documentos, el abogado de una mujer acusó a Andrés, a través de la BBC, de haber organizado en 2010 el viaje de una joven de 20 años para mantener relaciones sexuales con ella en el Royal Lodge, dentro del complejo del castillo de Windsor.

En 2022, el entonces duque de York alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando era menor con la mediación de Epstein. Andrés siempre negó los señalamientos. Giuffre falleció en abril pasado.

Los documentos recientes también revelaron la estrecha relación entre Epstein y Sarah Ferguson, exesposa de Andrés, con quien continuó conviviendo tras su divorcio. Su organización benéfica, Sarah’s Trust, anunció este martes su cierre tras revelarse correspondencia privada con el magnate.

Mensajes como “Gracias por ser el hermano que siempre quise tener” o “Estoy a tu servicio” habrían sido enviados por Ferguson a Epstein entre 2009 y 2010, cuando éste ya había cumplido una condena previa.

