Xi Jinping y Donald Trump buscan reducir tensiones globales

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió que la cuestión de Taiwán es el tema más sensible en la relación entre su país y Estados Unidos y subrayó que su manejo adecuado es clave para mantener la estabilidad bilateral.

Durante su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, señaló que un tratamiento incorrecto podría derivar en tensiones graves.

Xi enfatizó que la “independencia de Taiwán” es incompatible con la paz en el estrecho, al describir ambos escenarios como irreconciliables. En ese sentido, sostuvo que preservar la estabilidad en la zona es un objetivo compartido entre ambas potencias y pidió a Washington actuar con cautela en este tema.

Por su parte, Donald Trump destacó la importancia de la relación bilateral al asegurar que Estados Unidos y China mantienen un vínculo sólido, construido a partir de la comunicación directa entre ambos líderes.

Asimismo, expresó su respeto hacia Xi Jinping y el pueblo chino, y calificó el encuentro como uno de los más relevantes a nivel global.

El mandatario estadounidense afirmó que trabajará junto con su homólogo chino para fortalecer la cooperación, manejar las diferencias y proyectar una relación “mejor que nunca”. También resaltó el potencial de ambas naciones para generar beneficios conjuntos a nivel global, al considerar que son las economías y potencias más influyentes del mundo.

Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron posturas sobre temas internacionales clave, entre ellos la situación en Oriente Medio, la crisis en Ucrania y la tensión en la península coreana.

Además, acordaron respaldarse mutuamente en la organización de la próxima Reunión de Líderes Económicos del APEC y la Cumbre del G20.

Buscan redefinir relación bilateral

El presidente Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una reunión de más de dos horas en Beijing, en el marco de la visita de Estado del mandatario de Estados Unidos a China.

Durante el encuentro, Xi advirtió que el mundo atraviesa una etapa de cambios acelerados y resaltó la importancia de que ambas potencias eviten confrontaciones y construyan una relación estable que contribuya al equilibrio internacional.

El líder chino propuso avanzar hacia una “estabilidad estratégica constructiva”, basada en la cooperación, la competencia regulada y el manejo de diferencias, con el objetivo de marcar un nuevo rumbo en la relación bilateral durante los próximos años.

En materia económica, Xi destacó los beneficios mutuos del comercio entre ambos países y llamó a fortalecer el diálogo, ampliar la cooperación en distintos sectores y mantener abiertos los canales políticos, diplomáticos y militares para consolidar la relación.

Minimiza choques

El presidente Donald Trump reiteró que la relación entre Estados Unidos y China se mantiene sólida, pese a las diferencias en temas clave como Taiwán e Irán, en el cierre de su visita oficial a Beijing.

El mandatario insistió en que existe una comunicación fluida con Xi Jinping, a quien describió como un líder firme, aunque reconoció que persisten tensiones en asuntos estratégicos que podrían escalar si no se manejan con cuidado.

Entre los puntos más delicados figura Taiwán, donde Washington mantiene su postura de apoyo, mientras Beijing lo considera un asunto central. Ambos países reiteraron sus posiciones, sin señales claras de un acercamiento que reduzca el conflicto.

A pesar de las diferencias, Trump destacó avances comerciales y nuevas oportunidades de inversión, al tiempo que ambos gobiernos coincidieron en la importancia de mantener el diálogo para evitar mayores tensiones globales en el contexto actual.

Buscan reabrir Ormuz

Durante las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, ambos líderes coincidieron en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave afectada por el conflicto con Irán, según el resumen difundido por Washington.

El presidente Donald Trump afirmó que su homólogo chino le ofreció apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz y le aseguró que Beijing no enviará material militar a Irán en el conflicto que mantiene con Estados Unidos.

“Dijo que no va a entregar equipo militar (…) lo afirmó con mucha firmeza”, declaró Trump a Fox News tras su cumbre con Xi.

“Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto y señaló: ‘Si puedo ayudar en algo, me gustaría hacerlo’”, añadió el mandatario estadounidense.

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