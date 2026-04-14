Noruega y Ucrania pactan fabricar drones en Europa

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, firmaron este martes en Oslo un acuerdo para fortalecer la cooperación militar, que incluye la fabricación de drones ucranianos en territorio noruego.

El acuerdo busca aprovechar la experiencia tecnológica de Ucrania en el desarrollo de drones para reforzar la capacidad defensiva de Noruega a largo plazo.

“Queremos estudiar cómo la tecnología y la industria de drones ucranianas pueden reforzar la capacidad de defensa de Noruega”, declaró Støre en rueda de prensa tras reunirse con Zelensky.

El pacto contempla además un incremento en la producción de sistemas de defensa aérea y municiones.

Støre subrayó que Ucrania sigue siendo una prioridad en la política exterior noruega, país que se ha comprometido a destinar 275,000 millones de coronas en ayuda a Kiev hasta 2030.

Por su parte, Zelensky agradeció el respaldo, aunque expresó preocupación por posibles retrasos en la entrega de misiles de defensa aérea estadounidenses, en parte por su uso en otros conflictos internacionales.

"Comprendimos al principio de la guerra que podría haber retos. Temo que nos vayan a dar los misiles, comprados con dinero europeo, de forma más lenta. Creo que puede haber problemas en un futuro próximo", dijo Zelensky.

Reuniones clave en Europa

El mandatario ucraniano llegó a Oslo procedente de Berlín, donde se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz.

En ese encuentro se firmaron acuerdos para financiar la adquisición de centenares de misiles interceptores GEM-T para el sistema antiaéreo Patriot.

Merz anunció que prepara una nueva reunión con representantes europeos, ucranianos y estadounidenses para intentar reactivar las negociaciones de paz, que permanecen estancadas pese a un alto el fuego temporal.

Zelensky señaló que aún no hay información concreta sobre la llegada de enviados estadounidenses a Kiev, aunque consideró que su eventual visita sería una señal positiva en medio de la actual coyuntura internacional.

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