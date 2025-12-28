Trump y Zelensky se reunirán para impulsar un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este domingo a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de paz que pondría fin a casi cuatro años de guerra tras la invasión rusa a Ucrania.

La reunión se dará en un contexto de intensificación de ataques por parte de Moscú en los días previos al encuentro.

Reunión clave en Mar-a-Lago

Trump y Zelensky se reunirán en Mar-a-Lago, el club privado del mandatario estadounidense en Palm Beach, Florida, donde pasó las vacaciones.

El presidente ucraniano adelantó que dialogarán sobre acuerdos de seguridad y económicos, además de abordar “cuestiones territoriales”, en particular el futuro de la región del Donbás, uno de los principales puntos de desacuerdo entre Kiev y Moscú.

Nuevos ataques rusos sacuden Ucrania

Horas antes del encuentro, Rusia lanzó tres bombas aéreas guiadas contra viviendas en la ciudad oriental de Sloviansk, dejando al menos tres personas heridas, informó el jefe de la administración militar local, Vadym Lakh.

El ataque ocurrió un día después de que misiles balísticos y drones rusos impactaran la capital ucraniana, Kiev, provocando la muerte de una persona y dejando 27 heridos.

Las explosiones comenzaron durante la madrugada del sábado y se prolongaron durante varias horas.

En paralelo, comenzaron reparaciones en líneas eléctricas cercanas a la planta nuclear de Zaporiyia, luego de que el Organismo Internacional de Energía Atómica lograra negociar un alto el fuego local.

El director del OIEA, Rafael Grossi, indicó que los trabajos “cruciales” durarán algunos días.

La central nuclear, ocupada por fuerzas rusas desde el inicio del conflicto, es uno de los temas clave que Zelensky busca resolver dentro de las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos.

Zelensky insiste en presión internacional

“Ucrania está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener esta guerra”, escribió Zelensky en la red social X, subrayando la importancia de llegar fuertes a la mesa de negociaciones.

También acusó a Rusia de demostrar su intención de continuar el conflicto y llamó a Europa y Estados Unidos a mantenerse unidos para frenar al presidente ruso, Vladímir Putin.

Un plan de paz en etapa avanzada

La reunión entre Trump y Zelensky refleja avances recientes en las negociaciones, luego de que ambas partes intercambiaran borradores de un plan de paz.

Zelensky aseguró que la propuesta de 20 puntos está “lista en aproximadamente un 90%”.

Entre los acuerdos discutidos, Estados Unidos ofreció garantías de seguridad a Ucrania similares a las de la OTAN, después de que Zelensky se mostrara dispuesto a renunciar a la adhesión formal a la alianza a cambio de protección frente a futuras agresiones rusas.

