Ucrania ofrece apoyo a Israel y acusa a Rusia de ayudar a Irán

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó públicamente la posibilidad de cooperar con Israel para enfrentar ataques con drones y misiles de origen iraní, al tiempo que advirtió que Rusia está contribuyendo al desarrollo de esta tecnología militar en Irán.

En una entrevista con un medio israelí el mandatario ucraniano subrayó que ambas naciones pueden beneficiarse de un intercambio de experiencia en defensa aérea.

“Él tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Estoy listo para este diálogo”, afirmó en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Ucrania presume experiencia en defensa contra drones

Zelensky destacó que su país ha desarrollado capacidades clave para enfrentar ataques con drones iraníes tipo Shahed, utilizados de manera constante por las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra.

“Tenemos una experiencia única tras más de tres años de guerra”, sostuvo, al referirse a los sistemas de defensa y adaptación que Ucrania ha implementado frente a estos ataques.

El presidente recordó que esta tecnología ha sido probada en condiciones reales de combate, lo que ha permitido a Rusia e Irán perfeccionar su uso y aumentar su efectividad en el campo de batalla.

Señalamientos directos contra Rusia

El mandatario ucraniano insistió en que Moscú no solo utiliza drones iraníes, sino que también participa en su desarrollo.

“Sabemos que algunos componentes no fueron producidos por Irán”, afirmó, al señalar que se han detectado piezas de origen ruso en drones utilizados en ataques recientes en Oriente Medio.

Zelensky advirtió que la cooperación entre Rusia e Irán podría tener repercusiones más allá de Ucrania, afectando a otros países considerados adversarios por ambos gobiernos.

El presidente ucraniano también reveló que, hasta ahora, no ha mantenido contacto directo con Netanyahu desde el inicio del conflicto, aunque indicó que emisarios israelíes han buscado abrir canales de comunicación.

Israel ha evitado profundizar la cooperación con Ucrania para no tensar su relación con Rusia, un actor clave en el equilibrio geopolítico de la región.

Como parte de su estrategia, Ucrania ha enviado equipos de especialistas a países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para asesorar en la defensa contra drones iraníes.

Además, Zelensky informó previamente del envío de tecnología y expertos a una base de Estados Unidos en Jordania.

En contraste, el presidente estadounidense Donald Trump ha minimizado el impacto de esta colaboración y evitó confirmar públicamente el alcance del apoyo ucraniano en la región.

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