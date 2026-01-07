'El ICE asesinó a la mujer abatida en Mineápolis: Zohran Mamdani

Después de que agentes del ICE dispararan en contra de una mujer en una redada migratoria en Mineápolis, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció al respecto, asegurando que el Servicio de Control de Aduanas "asesinó" a la mujer y denunció el "ataque" de la agencia a "nuestros vecinos en todo Estados Unidos".

Fue a través de su cuenta oficial de X donde el alcalde demócrata aseguró que esta acción por parte del ICE se trató de un asesinato.

"Esta mañana, un agente del ICE asesinó a una mujer en Mineápolis, el último horror en un año lleno de crueldad", dijo Mamdani.

"El ataque a nuestros vecinos en todo EUA es un ataque a todos nosotros. Nueva York está con los inmigrantes hoy y todos los días", agregó.

This morning, an ICE agent murdered a woman in Minneapolis—only the latest horror in a year full of cruelty.



As ICE attacks our neighbors across America, it is an attack on us all. New York stands with immigrants today, and every day that follows. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 7, 2026

Previo a esta publicación, Mamdani, que pertenece al grupo de los Demócratas Socialistas, se refirió al asunto con un tono similar en su primera rueda de prensa desde la Alcaldía.

También, Mamdani fue consultado por el mensaje de su homólogo de Mineápolis, Jacob Frey, quien instó a los agentes a "largarse de una maldita vez" después de la muerte de la mujer en el operativo del ICE, y por si conocía los siguientes pasos del presidente Donald Trump.

"No puedo decir qué hará el presidente, pero le puedo decir lo que le dije directamente: creo que estas redadas son crueles e inhumanas y no hacen nada para servir realmente a la seguridad pública", comentó.

Por último, el regidor agregó que un grupo de inmigrantes indocumentados recientemente le expresó que "viven con ansiedad" y "miedo" por si son deportados y separados de sus familias, y reivindicó que Nueva York seguirá aplicando las leyes de "ciudad santuario" para protegerlos.

Frey y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la mujer abatida conducía su auto lejos de los oficiales y estos se acercaron a agredirla, pero el Gobierno de Trump la ha acusado de ser una "agitadora profesional" con objetivos de "terrorismo interno".

Comentarios