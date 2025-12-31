Zohran Mamdani jurará como alcalde de NY sobre un Corán

El próximo alcalde Zohran Mamdani tomará su juramento al cargo sobre un Corán de siglos de antigüedad, marcando la primera vez que un alcalde de la ciudad de Nueva York utiliza el texto sagrado del islam para ser investido.

Cuando el demócrata de 34 años se convierta en alcalde poco después de la medianoche en una estación de metro cerrada desde hace mucho tiempo bajo el Ayuntamiento, será la primera persona musulmana, la primera persona de origen surasiático y la primera persona nacida en África en ocupar ese cargo.

Estos hitos, así como los coranes históricos que utilizará para la ceremonia, son un reflejo de la vibrante población musulmana en la ciudad más poblada de Estados Unidos, según un académico que ayudó a la esposa de Mamdani, Rama Duwaji, a seleccionar uno de los libros.

La mayoría de los predecesores de Mamdani prestaron juramento sobre una Biblia, aunque el juramento de defender las constituciones federal, estatal y de la ciudad no requiere el uso de ningún texto religioso.

Y aunque se centró mucho en el tema de la asequibilidad durante su campaña, Mamdani fue franco sobre su fe musulmana. Apareció frecuentemente en mezquitas de los cinco distritos neoyorquinos mientras construía una base de apoyo que incluía a muchos votantes surasiáticos y musulmanes por primera vez.

Mamdani colocará su mano sobre dos coranes durante la ceremonia en el metro, y un tercero durante una ceremonia posterior en el Ayuntamiento el primer día del año. Dos pertenecieron a su abuelo y abuela. El tercero es un manuscrito de bolsillo que data de finales del siglo XVIII o principios del XIX, y forma parte de la colección del Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Negra de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Ese Corán simboliza la diversidad y el alcance de los musulmanes de la ciudad, dijo Hiba Abid, curadora de Estudios del Oriente Medio e Islámicos en la Biblioteca Pública de Nueva York.

“Es un Corán pequeño, pero reúne elementos de fe e identidad en la historia de la ciudad de Nueva York”, expresó Abid. La campaña no ha ofrecido más detalles sobre los de los abuelos de Mamdani.

El manuscrito fue adquirido por Arturo Schomburg, un historiador puertorriqueño negro cuya colección documentó las contribuciones globales de personas de ascendencia africana. Aunque no está claro cómo Schomburg llegó a poseer el Corán, los académicos creen que reflejaba su interés en la relación histórica entre el islam y las culturas negras en Estados Unidos y en toda África.

A diferencia de los manuscritos religiosos ornamentados asociados con la realeza o las élites, la copia del Corán que usará Mamdani es modesta en diseño. Tiene una encuadernación de color rojo oscuro con un sencillo medallón floral y está escrita en tinta negra y roja. La escritura es simple y legible, lo que indica que fue creada para el uso diario en lugar de para exhibiciones ceremoniales.

Esas características indican que el manuscrito estaba destinado a lectores comunes, dijo Abid, una cualidad que describió como primordial para su significado.

“La importancia de este Corán no radica en el lujo, sino en la accesibilidad”, manifestó.

Debido a que el manuscrito no está fechado ni firmado, los académicos se basaron en su encuadernación y escritura para estimar cuándo fue producido, situándolo en algún momento de finales del siglo XVIII o principios del XIX durante el periodo otomano en una región que incluye lo que ahora es Siria, Líbano, Israel, los territorios palestinos y Jordania.

El ascenso meteórico de un socialdemócrata musulmán en Nueva York también trajo un aumento de la retórica islamofóbica, amplificada por la atención nacional en la contienda por la alcaldía.

En un emotivo discurso días antes de las elecciones, Mamdani dijo que la hostilidad solo había fortalecido su determinación de ser visible sobre su fe.

“No cambiaré quién soy, cómo como, ni la fe que estoy orgulloso de llamar mía”, afirmó. “Ya no me buscaré en las sombras. Me encontraré en la luz”.

Comentarios