Agua que se enviaría a Tamaulipas beneficia a pocos

Legisladores locales y federales consideran como una "gran injusticia" el tratado que obliga a Nuevo León a enviarle agua a Tamaulipas, porque perjudica a millones de personas y beneficia a "muy pocas".

Esto porque en comparación con los 5.9 millones de habitantes de Nuevo León es mínima la cantidad de regantes y los habitantes del distrito 26 de Tamaulipas, que es a donde se envía el agua para el riego de diversos cultivos de la región, aunque la vocación actual de ese distrito ya no es netamente agrícola.

Según datos del programa de distritos y unidades de riego de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta noviembre del 2021, en dicho distrito están registrados 3,802 usuarios o regantes, los cuales equivalen al 0.06% de los habitantes de la zona metropolitana.

Dicho distrito abarca a los municipios de la porción norte-central de Tamaulipas que son Reynosa, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, y Río Bravo.

Estos tienen una población conjunta de 902,096 personas, cantidad que representa el 15% de los habitantes nuevoleoneses.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que el almacenamiento de la presa El Cuchillo, la cual ha sido la "tabla de salvación" de los regios en esta crisis de agua, está en riesgo, pues en octubre tendrá que pagarse la cuota de agua y se soltará lo que actualmente equivale a más del 70% de lo que almacena el embalse.

Cabe señalar que el agua de El Cuchillo era una reserva para Nuevo León más que una fuente principal de agua, pero eso ha cambiado con el aumento de población y la actual crisis hídrica.

Ante esto, legisladores como la diputada local de Movimiento Ciudadano, Brenda Sánchez Castro, dijeron que el convenio es obsoleto, porque se firmó cuando esa zona de Tamaulipas se sostenía de la actividad agrícola y los habitantes de Nuevo León eran mucho menos.

Por lo tanto, señaló, se debe modificar porque resulta "injusto y leonino".

"Sabemos que hay una obligación, eso nadie lo va a negar, pero sí es una situación que vivimos en este momento, de una complejidad donde no hay una tienda para ir a comprar el agua, o sea, no hay un lugar, no hay dinero que alcance para comprar el agua, entonces, hay que administrar la que tenemos y se administra para la prioridad que es el consumo humano", señaló.