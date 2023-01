'Delitos de exbroncos no ameritan prisión oficiosa': Fiscal

Aunque existen demandas penales por quebrantos millonarios contra el erario estatal, los exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez 'El Bronco', acusados de desvíos de recursos, no alcanzan la prisión oficiosa por dichos delitos, afirmó el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza.

En entrevista virtual con Azteca Noreste, el funcionario, insistió en que el Estado no le ha entregado una auditoría definitiva en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón) al exsecretario General de Gobierno, Manuel González.

'La mayoría de los delitos de los que son competencia de aquí de la Fiscalía no son de prisión oficiosa, entonces nosotros tenemos que llevar todo el juicio en caso de que los judicialicemos para el efecto de que el juez al final determine si son responsables o no son responsables de la comisión de un ilícito', comentó Garza y Garza.

'No es porque uno no quiera sino uno tiene que acatar las normas establecidas por el órgano legislativo correspondiente que establece y a nivel federal también, cuáles son los delitos que merecen prisión oficiosa y dentro de los que tenemos ahorita dentro del desvío ese, no tenemos una prisión oficiosa', añadió.