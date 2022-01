Mariana se defiende de señalamientos por adopción de bebé

Monterrey, Nuevo León.-Una semana después de que se desataran una serie de acusaciones, luego de que el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez llevaran a su casa a un bebé del Centro Capullos, la titular de la oficina "Amar a Nuevo León" utilizó sus redes sociales para aclarar todos los señalamientos que han surgido desde entonces.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram agradeció el apoyo que recibió por parte de varias personas, pero también dedicó una palabras para los usuarios en redes sociales que la criticaron o incluso insultaron por haber llevado al bebé Emilio a su casa.

"Quiero decirles que he estado muy triste y enojada, porque creo que las acusaciones y los insultos que recibí son injustos, porque son muchos los que opinaron sin investigar sobre mi relación con Emilio, ni sobre el tiempo que he pasado con él, ni el trabajo que he hecho en Capullos", escribió.