Niega Samuel desabasto de luz, agua y gas a industriales

Nuevo León.-El gobernador Samuel García, calificó de "mito" que exista desabasto de energía eléctrica, agua y gas para la industria de Nuevo León.

Durante un evento de Ternium, el mandatario estatal dijo que es necesario aclarar la situación para no ahuyentar a los inversionistas, principalmente de otros países.

"Fíjense los mitos que he tenido que desmentir cuando viajo al extranjero; dicen que allá en Nuevo León no hay luz, así que para qué invertir en Nuevo León si no hay capacidad eléctrica; esto es una completa mentira y se los demuestro en cualquier momento", dijo García Sepúlveda.

Agregó que también es un error afirmar que falta el gas en la entidad, pues en la zona noreste se encuentra la Cuenca de Burgos esperando ser explotada.

"Son millones de dólares que se requieren para explotar el gas que está en el subsuelo, pero que por algún mito nacional no hemos podido extraerlo", consideró.

Respecto al agua, dijo que, aunque se sufre una escasez de liquido apto para consumo humano, hay suficiente para atender a la industria.

"Las empresas que están viniendo a instalarse llegan a Agua y Drenaje y te dicen: 'Ocupo ocho litros por segundo', y en tres meses queda el pozo y está el agua; claro, no es potable", resaltó.

En ese sentido, el gobernador aseguró que hay suficientes servicios para que cualquier empresa se expanda o se instale en el estado.

"Somos el mejor estado para invertir, para hacer negocio, el que más exporta, el que más crece, el que mejor paga y el que más paga impuestos", sentenció.