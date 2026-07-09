Con base en lo dicho por el secretario Ricardo Trevilla Trejo, toda arma que circule entre los miembros de la sociedad representa un riesgo para la vida

Inicio / Nacional / 75% de armas incautadas en México provienen de EUA: Presidenta

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves que el 75% de las armas incautadas por las autoridades en México provienen de Estados Unidos.

Al encabezar la campaña "Sí al Desarme, Sí a la Paz"desde la Basílica de Santa María de Guadalupe, la mandataria federal enfatizó que estas acciones se efectúan en colaboración con la Iglesia Católica para que los ciudadanos se sientan "en confianza".

"Es un espacio de confianza. Se entrega el arma y a cambio se da dinero", explicó.

Resaltó que estas acciones forman parte de la atención a las causas, por lo que se salvan miles de vidas.

"Imagínense, 11 mil armas han sido entregadas en año y medio a través de este programa. Si pensamos que cada arma hubiese sido utilizada dos veces son 22 mil vidas y si lo sumamos con las que fueron incautadas son 40 mil armas que han permitido disminuir la violencia en México".

Con base en lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, toda arma que circule entre los miembros de la sociedad representa un riesgo para la vida.

Se mencionó que las armas serán utilizadas para el proceso artístico planeado por la Secretaría de Cultura con el fin de resignificar los objetos del delito.