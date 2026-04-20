Más de 2,000 pasajeros afectados por Magnicharters: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) actualizó este lunes que son 34 vuelos cancelados por la aerolínea turística Magnicharters.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular César Iván Escalante detalló que hasta este domingo a las 18:00 horas se tuvo más de 30 vuelos cancelados.

"Tenemos 34 vuelos cancelados. De estos 34 vuelos cancelados, nosotros tenemos el cálculo de unas 2,000 personas, pasajeros, pasajeras afectados. Se han proporcionado 503 asesorías en los módulos que tenemos en los aeropuertos."

El titular afirmó que se obtuvieron un total de 239 llamadas al número del consumidor y 75 quejas a través del correo electrónico.

"De todo este número ya se erradicaron 109 quejas, que son las que cumplen con todos los requisitos y ya iniciamos con los procedimientos."

Aunque en la página oficial de la aerolínea turística se brindó un e-mail de contacto directo, la Profeco para atender a los pasajeros afectados.

"Ellos recientemente subieron un comunicado en donde ponen un correo electrónico contacto@magnicharters.com nosotros seguimos haciendo llamados también a partir de aquí con el permiso de la presidenta, y a través de nuestras redes sociales para que todas las personas afectadas continúen acercandose a la Profeco."

Esto se da a conocer después de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) afirmó que Magnicharters presentó una importante caída de hasta el 50% del número de pasajeros movilizados durante este último año.

A una semana de la caída de Magnicharters, continúan los estragos

A una semana de la cancelación masiva de vuelos programados por Magnicharters, las víctimas siguen aumentando.

A través de redes sociales, múltiples agencias de viajes reportaron consecuencias sobre esta desaparición repentina de la aerolínea turística. Tal es el caso de "Viajes Lukaz", quienes afirmaron que su imagen se encuentra dañada por las decisiones tomadas por dicha compañía, debido a que afectaron la confianza brindada por decenas de clientes.

Aquí te presentamos la nota completa: A una semana de la caída de Magnicharters, continúan los estragos

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