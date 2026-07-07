El abogado negó que los documentos difundidos pertenezcan al exlíder del Cártel de Sinaloa y señala los rigurosos controles de seguridad de la cárcel

Inicio / Nacional / Abogado de 'El Chapo' asegura que cartas difundidas son falsas

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán rechazó la autenticidad de las cartas que en los últimos días fueron difundidas públicamente y que supuestamente fueron enviadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Gerardo Rincón, integrante de la defensa legal de Guzmán Loera, aseguró que ninguno de los documentos fue redactado o firmado por su cliente y sostuvo que las misivas son apócrifas.

Las cartas atribuidas a Guzmán incluían solicitudes para revisar su proceso judicial, acceder a documentación relacionada con su caso y denunciar las condiciones en las que permanece recluido en territorio estadounidense.

Cuestionan el origen de los documentos

De acuerdo con el abogado, cualquier comunicación emitida por Joaquín Guzmán debe cumplir con un riguroso procedimiento de supervisión antes de salir del centro penitenciario donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

Rincón explicó que toda correspondencia es revisada por los sistemas de seguridad de la prisión y requiere autorizaciones especiales antes de poder ser enviada al exterior.

Por ello, afirmó que resulta prácticamente imposible que una carta salga del penal sin pasar por los controles establecidos por las autoridades estadounidenses.

Según el defensor, los documentos difundidos públicamente no cumplen con esos requisitos, lo que refuerza la versión de que fueron elaborados por terceros.

Firma e idioma generan dudas

La defensa también señaló inconsistencias en el contenido de las cartas que, asegura, desacreditan su autenticidad.

Uno de los principales argumentos es que los documentos fueron redactados en inglés. Según Rincón, Guzmán Loera no habla ni escribe ese idioma, por lo que considera improbable que haya elaborado personalmente los textos.

Además, sostuvo que la firma que aparece en las cartas no corresponde a la utilizada habitualmente por el exlíder criminal.

“El abogado conoce perfectamente la firma de su cliente y no coincide con la que aparece en los documentos”, indicó al referirse a las misivas que comenzaron a circular en distintos espacios públicos y digitales.

Los documentos atribuidos a Guzmán planteaban diversas solicitudes relacionadas con su situación jurídica y penitenciaria.

Entre ellas destacaban peticiones para acceder a los expedientes de su proceso penal, promover una apelación contra la condena de cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos y denunciar las condiciones de aislamiento en las que permanece recluido.

Algunas de las cartas estaban dirigidas al juez Brian Cogan, quien encabezó el proceso judicial contra el exlíder del Cártel de Sinaloa, mientras que otras supuestamente fueron enviadas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Defensa denuncia condiciones de reclusión

Aunque negó que las cartas fueran auténticas, Gerardo Rincón reiteró sus críticas a las condiciones de encarcelamiento de Guzmán Loera.

El abogado aseguró que su cliente permanece recluido bajo medidas extremadamente restrictivas dentro de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Según sus declaraciones, el exlíder criminal se encuentra en aislamiento permanente, sin acceso directo a la luz solar y con limitaciones para tener contacto con el exterior.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han emitido una postura pública sobre las declaraciones de la defensa ni sobre la autenticidad de las cartas que han generado polémica en los últimos días.