Cerrar X
nacional_javier_duarte_2f6357452c
Nacional

Defensa de Javier Duarte confía en obtener liberación anticipada

Javier Duarte espera libertad anticipada. Su abogado asegura que cumple requisitos, ha cumplido el 95% de su condena y tiene buena conducta

  • 19
  • Noviembre
    2025

A las puertas el reclusorio Norte donde se definirá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada, su abogado defensor, Pablo Campuzano, aseguró que no existe ningún elemento jurídico que pueda frenar la salida del exgobernador de Veracruz, quien ha cumplido el 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, además de acreditar buena conducta y actividades de reinserción social.

Campuzano sostuvo ante los medios que Duarte “cumple con todos los requisitos, muy puntuales”, y que en el expediente están integrados “todos los documentos que así nos respaldan”. Subrayó que no hay riesgo procesal alguno y que las causas mencionadas recientemente, como versiones sobre “latas o pasas de alcohol”, no representan impedimento legal para ejecutar el beneficio.

El abogado aclaró que no es posible ejecutar nuevas órdenes de aprehensión debido al tratado internacional vigente con Guatemala desde su extradición en 2017, el cual impide perseguir al exmandatario por delitos distintos a los autorizados por ese país. “Si no se cuenta con esa autorización, no se cuenta el proceso”, recalcó.

Sobre la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revoque el ejercicio penal por el caso de desaparición forzada, Campuzano afirmó que, incluso en ese escenario, la defensa está en condiciones de promover un amparo, por lo que tampoco representaría un riesgo para la liberación.

El litigante insistió en que Duarte ya cumplió con la condena impuesta y que desde 2021 tiene derecho a los beneficios previstos en la ley; sin embargo, aseguró que “por cuestiones políticas” no había sido posible solicitar la libertad anticipada sino hasta ahora.

La audiencia se realizará este miércoles y definirá si el exgobernador puede continuar su proceso de reinserción fuera del penal, apoyado en su cómputo de pena, buena conducta y las actividades académicas que asegura haber realizado durante su internamiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_javier_duarte_48b0cfeb9c
Posponen resolución de Javier Duarte para este viernes
Captura_12161a43db
FGR presiona para frenar la libertad anticipada de Javier Duarte
javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
FGR buscará impedir la libertad anticipada de Javier Duarte
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T155533_023_5ac386817e
Fotalece NL agenda de primera infancia en encuentro internacional
INFO_7_UNA_FOTO_86_e333e00bbf
Familias buscadoras denuncian bloqueo en desfile
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T153109_994_10dc8ac032
Suman 14 aspirantes registrados para la Fiscalía de Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×