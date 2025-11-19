Defensa de Javier Duarte confía en obtener liberación anticipada

A las puertas el reclusorio Norte donde se definirá si Javier Duarte puede acceder a la libertad anticipada, su abogado defensor, Pablo Campuzano, aseguró que no existe ningún elemento jurídico que pueda frenar la salida del exgobernador de Veracruz, quien ha cumplido el 95% de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, además de acreditar buena conducta y actividades de reinserción social.

Campuzano sostuvo ante los medios que Duarte “cumple con todos los requisitos, muy puntuales”, y que en el expediente están integrados “todos los documentos que así nos respaldan”. Subrayó que no hay riesgo procesal alguno y que las causas mencionadas recientemente, como versiones sobre “latas o pasas de alcohol”, no representan impedimento legal para ejecutar el beneficio.

El abogado aclaró que no es posible ejecutar nuevas órdenes de aprehensión debido al tratado internacional vigente con Guatemala desde su extradición en 2017, el cual impide perseguir al exmandatario por delitos distintos a los autorizados por ese país. “Si no se cuenta con esa autorización, no se cuenta el proceso”, recalcó.

Sobre la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revoque el ejercicio penal por el caso de desaparición forzada, Campuzano afirmó que, incluso en ese escenario, la defensa está en condiciones de promover un amparo, por lo que tampoco representaría un riesgo para la liberación.

El litigante insistió en que Duarte ya cumplió con la condena impuesta y que desde 2021 tiene derecho a los beneficios previstos en la ley; sin embargo, aseguró que “por cuestiones políticas” no había sido posible solicitar la libertad anticipada sino hasta ahora.

La audiencia se realizará este miércoles y definirá si el exgobernador puede continuar su proceso de reinserción fuera del penal, apoyado en su cómputo de pena, buena conducta y las actividades académicas que asegura haber realizado durante su internamiento.

