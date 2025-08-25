'El Mayo' pide a facción de su hijo que cese violencia en Sinaloa

Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los capos más legendarios del narcotráfico mexicano, se declaró este lunesculpable de dos cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.

En una inesperada declaración a través de su abogado, Frank Pérez, Zambada hizo un llamado a la población de Sinaloa para que “mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”.

El mensaje llega en medio de una cruenta guerra interna por el control del Cártel de Sinaloa, enfrentamiento que ha desatado una ola de violencia en el estado desde la sorpresiva entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses en julio del año pasado.

Desde entonces, las facciones de los Mayitos, liderada por su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, y los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, han protagonizado enfrentamientos a sangre y fuego.

“El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento”, expresó El Mayo a través de su abogado. “Su comunidad debe mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, agregó.

Una captura con traición de por medio

Zambada fue capturado en julio de 2024, cuando aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, a bordo de una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Según el propio capo, Guzmán López le tendió una trampa para entregarlo a las autoridades estadounidenses.

Histórico operador del Cártel de Sinaloa y mano derecha de El Chapo desde 1989, El Mayo se encuentra actualmente bajo custodia en Nueva York. Con la declaración de culpabilidad de este lunes, podría enfrentarse a una cadena perpetua, aunque se especula que podría acceder a una reducción de condena si colabora con el gobierno estadounidense aportando información sensible.

El tribunal ha fijado la fecha de su sentencia para el próximo 13 de enero, en un proceso que sigue marcado por el hermetismo y la posibilidad de una cooperación judicial con impacto internacional. La pena de muerte, según confirmó el gobierno estadounidense, ya ha sido descartada.

Mientras tanto, Sinaloa sigue sumida en un espiral de violencia que ya ha dejado al menos 2,000 muertos, además de desaparecidos y el cierre de escuelas y comercios en varias localidades. La lucha intestina por el control del cártel ha convertido a la entidad en un campo de batalla, con la población civil como principal víctima.

En paralelo, Joaquín Guzmán López, quien presuntamente traicionó a Zamba, deberá comparecer en septiembre ante un tribunal en Chicago. Se espera que también se declare culpable, siguiendo los pasos de su hermano Ovidio Guzmán, alias El Ratón, quien ya lo hizo el mes pasado.

