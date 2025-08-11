Autorizan medida para visita de nuevo abogado de 'El Chapo'

Este lunes el gobierno de Estados Unidos autorizó que Joaquín "El Chapo" Guzmán pueda establecer una comunicación formal con su nuevo abogado Israel José Encinosa, en la que se incluyen las visitas personales.

Fue el propio José Encinosa quien confirmó esta información, en una carta dirigida al juez federal Brian Cogan, responsable del juicio y condena de por vida en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Fue apenas la semana pasada cuando se conoció la noticia sobre una carta enviada por Guzmán Loera a Cogan, en donde acusaba a las autoridades del penal de máxima seguridad ADX-Florence de bloquear tanto la correspondencia como el contacto con su nueva defensa legal, pidiendo la intervención del juez al respecto.

Cogan respondió en primera instancia que esa decisión pertenecía al Buró Federal de Prisioneros (FBOP por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el nuevo equipo legal de "El Chapo" aclaró que las condiciones desde que la carta fue escrita han cambiado, y que el FBOP ya autorizó las comunicaciones con su cliente.

Fue en 2019 cuando se sentenció a cadena perpetua a Guzmán Loera después de haber sido hallado culpable en múltiples cargos por narcotráfico.

Después de haber sido anunciada su condena, el ahora exlíder del Cartel de Sinaloa fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad ADX Florence en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Comentarios