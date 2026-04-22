Aceptan gasolineros tope de $28 en diésel tras reunión

Tras casi hora y media de diálogo en Palacio Nacional, concesionarios de estaciones de servicio aceptaron alinearse al tope de $28 pesos por litro de diésel propuesto por el gobierno federal, de acuerdo con participantes en la reunión.

Mauricio González Puente, director general de Valores ABC, señaló que se trató de una “petición presidencial” respaldada por el sector, y confirmó que el precio quedará fijado en ese nivel mientras se mantiene una próxima reunión para revisar condiciones del mercado.

En el encuentro participaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos, en medio de presiones por el cumplimiento del acuerdo voluntario de precios, que, según Profeco, no se respetaba en cerca de un tercio de las estaciones.

El gobierno federal sostiene que la medida busca evitar aumentos en el costo del transporte de mercancías, mientras mantiene reducciones en el IEPS para amortiguar el impacto en los combustibles.

Clave del acuerdo

Precio máximo del diésel: 28 pesos por litro

Revisión del acuerdo: próxima semana en Palacio Nacional

Contexto: Incumplimiento del 34% de estaciones, según Profeco

Objetivo: evitar incremento en costos logísticos y de mercancías.

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