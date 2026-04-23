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Nacional

Caen 10 integrantes de grupo delictivo de 'El Guano' en Durango

Autoridades dieron a conocer que en estos despliegues se registró la presencia de ametralladoras y artefactos explosivos

  • 23
  • Abril
    2026

Autoridades federales dieron a conocer este jueves la captura de 10 presuntos miembros de un grupo delictivo vinculado a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano" en los operativos registrados en el estado de Durango.

Estos despliegues se llevaron a cabo en el poblado de La Cebadilla, del municipio de Tamazula, donde se encontraron a estos diez supuestos delincuentes en posesión de armas de fuego

Entre los detenidos se destacan las personas:

  • Abel "N", mano derecha y persona de mayor confianza del Guano
  • Eber Israel "N", operador financiero y logístico del Guano, encargado de la compra de armamento, drones y explosivos
  • Etzair Lugo "N", jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Marina fueron los responsables de llevar a cabo este operativo.

Esto fue lo que aseguraron durante el operativo contra el grupo delictivo de "El Guano"

Autoridades dieron a conocer que en estos despliegues se registró la presencia de los siguientes objetos del delito:

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  • Una ametralladora calibre 5.56 mm
  • 10 armas largas de diferentes calibres
  • Un arma corta
  • Artefactos explosivos
  • Diversos cargadores y cartuchos

Trasciende posible captura de 'El Guano', hermano de 'El Chapo'

Información preliminar señala que Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", fue capturado durante un megaoperativo desplegado este miércoles en el municipio de Badiraguato, Sinaloa

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección CiudadanaOmar García Harfuch, estos despliegues se realizan desde las primeras horas de este miércoles, sin que confirmen aún la captura del hermano mayor de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

 

Aquí te presentamos la nota completa: Trasciende posible captura de 'El Guano', hermano de 'El Chapo'


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