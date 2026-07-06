Se busca esclarecer lo sucedido debido a que su colaboración en materia de seguridad no se relaciona con la aprehensión del líder criminal

Inicio / Nacional / Sheinbaum acusa de injerencia a EUA por captura de 'Mayo' Zambada

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó este lunes al gobierno de Estados Unidos de injerencia por la captura de Ismael "El Mayo" Zambada registrada el 25 de julio de 2024.

En su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que la colaboración con los Estados Unidos no justifica la invasión extranjera.

"La colaboración que se tiene con el Gobierno de Estados Unidos y todas sus instituciones para el tema de seguridad. Es cooperación sin subordinación. Es cooperación sin injerencismo."

'La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz'

La presidenta afirmó que el tema cuenta con gran relevancia debido al reportaje emitido por diversos medios donde detallan la cronología de la captura de este narcotraficante.

"La manera que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz, lo que se dijo en su momento y lo que se dice hoy.

Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos, y eso es muy, muy relevante".

Con esto, se busca esclarecer lo sucedido y las acciones efectuadas por las autoridades estadounidenses, debido a que su colaboración en materia de seguridad no se relaciona con la aprehensión de este líder criminal.

"No se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros"

Por ello, mencionó que será este próximo martes cuando se detalle todo lo ocurrido durante la captura de Zambada, así como el esclarecimiento del impacto del desfalco efectuado por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante su administración.

Sin subordinación a EUA y orgullo por el Tri: Mañanera 6 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum brinda la "Conferencia del Pueblo" este lunes desde el Palacio Nacional.