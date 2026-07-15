Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de montar filtración

La gobernadora de Baja California afirmó que la supuesta conversación filtrada con agentes de EUA es un montaje con fines políticos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que la reciente filtración de una supuesta conversación con agentes de Estados Unidos forma parte de un "montaje" organizado por el exgobernador Jaime Bonilla, a quien acusó de emprender una venganza política en su contra.

Durante su conferencia semanal, la mandataria explicó que el audio corresponde a una reunión realizada el 15 de diciembre del año pasado, luego de que Bonilla le ofreciera gestionar un encuentro con supuestos funcionarios estadounidenses para abordar la situación relacionada con su visa, tema que previamente había hecho público.

Gobernadora niega haber comprometido información oficial

Ávila Olmeda sostuvo que el contenido difundido fue sacado de contexto y rechazó haber compartido información reservada o haber comprometido los intereses del país.

"Lo que se escucha en esos audios ocurrió en el contexto de una situación personal relacionada con mi visa y no implicó subordinación, entrega de información reservada o afectación alguna a los intereses de nuestro país", afirmó.

Acusa una operación de engaño y venganza política

La gobernadora señaló que decidió dejar atrás sus diferencias con Jaime Bonilla y aceptó el acercamiento de buena fe; sin embargo, aseguró que nunca existió un contacto oficial con autoridades estadounidenses y que fue víctima de un engaño.

"Es evidente que aquí nunca hubo intervención de agentes o enlaces con el gobierno de los Estados Unidos. El enviado de Jaime Bonilla hizo un montaje y fui víctima de una operación de engaño y de venganza política", declaró.

Ávila Olmeda agregó que, al detectar que no existía documentación oficial que respaldara el supuesto encuentro, canalizó a los presuntos representantes con un abogado, quien posteriormente ya no volvió a ser contactado.