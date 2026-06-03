Respalda AMLO a Sheinbaum y acusa presión de EUA

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para lanzar críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un documento difundido este miércoles 2 de junio, el exmandatario expresó: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, haciendo referencia a la forma en que, asegura, se desarrolló la comunicación entre ambos gobiernos cuando él encabezaba el Ejecutivo federal.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

AMLO critica actitud de Trump hacia México

López Obrador afirmó que durante su gobierno la relación con Trump fue distinta, pues existía diálogo y respeto en temas como migración y combate al crimen organizado.

Incluso recordó que el entonces mandatario estadounidense aceptó su negativa a recibir apoyo de fuerzas especiales para enfrentar a la delincuencia.

“En dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo”, escribió.

Asimismo, destacó que en aquella etapa se concretó el T-MEC, se evitaron confrontaciones mayores y Trump, aseguró, se abstuvo de mantener un discurso hostil contra los mexicanos.

'Trump cambió de actitud por sus asesores': López Obrador

Para el exmandatario, el cambio en la actitud del republicano podría explicarse por la influencia de sus actuales asesores, a quienes calificó como “inexpertos, resentidos y fanáticos”.

También criticó la decisión de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, al advertir que esa medida podría utilizarse para justificar acciones extraterritoriales de Estados Unidos.

"El simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”, advirtió.

Finalmente, López Obrador expresó su deseo de que Trump rectifique y recupere el estilo de diálogo que, según dijo, caracterizó la relación entre ambos durante su administración.

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