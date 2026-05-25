Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_cnte_represion_zocalo_a28275c1a1
Nacional

CNTE desiste de ingresar al Zócalo; acusan represión policial

La CNTE decidió no avanzar y optó por instalar un plantón sobre la calle 5 de Mayo, tras denunciar un operativo que calificaron como un acto de represión

  • 25
  • Mayo
    2026

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió no avanzar hacia el Zócalo capitalino y optó por instalar un plantón sobre la calle 5 de Mayo, tras denunciar un operativo policial que calificaron como un acto de represión.

Los docentes señalaron que el despliegue de vallas y el cierre del paso hacia el primer cuadro de la Ciudad de México contradicen los principios del gobierno federal, al que reprocharon no cumplir con el lema de “primero los pobres”.

Marcha avanzó hasta el Centro Histórico

La movilización avanzó durante la mañana de este lunes hasta el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, donde los manifestantes intentaron continuar su trayecto hacia el Zócalo.

En ese punto, una grúa para vehículos pesados fue colocada para bloquear el paso de la marcha, situación que obligó a los contingentes a avanzar bordeando la zona por la banqueta.

El avance se detuvo más adelante, cerca de la intersección con la calle Bolívar, donde ya se encontraba instalado un cerco de seguridad.

Ahí, los maestros intentaron abrir paso utilizando una camioneta que transportaba sillas, maletas y material destinado a la instalación del campamento.

Se registraron empujones y lanzamiento de polvo químico

Minutos después comenzaron los empujones entre manifestantes y elementos de seguridad, mientras integrantes de la CNTE formaban una valla humana frente al operativo.

En medio del forcejeo, fue lanzado polvo químico seco, el cual cubrió parte de la zona y redujo considerablemente la visibilidad, provocando el repliegue de los contingentes.

Tras estos hechos, la CNTE determinó replegarse y establecer su plantón sobre la calle 5 de Mayo, desde Eje Central hasta las inmediaciones del Zócalo capitalino.

CNTE mantiene exigencias laborales

La organización magisterial había convocado esta movilización como parte de sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la atención a distintos reclamos laborales del magisterio.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido un posicionamiento detallado sobre los incidentes registrados durante la movilización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_12_53_27_AM_c77f3c05d1
Secundaria de San Pedro gana torneo regional de robótica
IMG_3665_aa23b22d01
Opera al 100% nueva sede de Pensiones en Saltillo
Whats_App_Image_2026_05_25_at_8_28_40_PM_4ba379e836
Anuncian XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026
publicidad

Últimas Noticias

ganado_7817ddf457
Crisis ganadera en Tamaulipas le pega a pequeños productores
Whats_App_Image_2026_05_26_at_12_19_40_AM_1_f0150da2f9
Profeco instala módulos en aeropuertos rumbo al Mundial
UANL_6_1_85c12da1f7
Viajaran 17 alumnos de la UANL a Disney World para voluntariado
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×