CNTE desiste de ingresar al Zócalo; acusan represión policial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió no avanzar hacia el Zócalo capitalino y optó por instalar un plantón sobre la calle 5 de Mayo, tras denunciar un operativo policial que calificaron como un acto de represión.

Los docentes señalaron que el despliegue de vallas y el cierre del paso hacia el primer cuadro de la Ciudad de México contradicen los principios del gobierno federal, al que reprocharon no cumplir con el lema de “primero los pobres”.

Marcha avanzó hasta el Centro Histórico

La movilización avanzó durante la mañana de este lunes hasta el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, donde los manifestantes intentaron continuar su trayecto hacia el Zócalo.

En ese punto, una grúa para vehículos pesados fue colocada para bloquear el paso de la marcha, situación que obligó a los contingentes a avanzar bordeando la zona por la banqueta.

El avance se detuvo más adelante, cerca de la intersección con la calle Bolívar, donde ya se encontraba instalado un cerco de seguridad.

Ahí, los maestros intentaron abrir paso utilizando una camioneta que transportaba sillas, maletas y material destinado a la instalación del campamento.

Se registraron empujones y lanzamiento de polvo químico

Minutos después comenzaron los empujones entre manifestantes y elementos de seguridad, mientras integrantes de la CNTE formaban una valla humana frente al operativo.

En medio del forcejeo, fue lanzado polvo químico seco, el cual cubrió parte de la zona y redujo considerablemente la visibilidad, provocando el repliegue de los contingentes.

Tras estos hechos, la CNTE determinó replegarse y establecer su plantón sobre la calle 5 de Mayo, desde Eje Central hasta las inmediaciones del Zócalo capitalino.

CNTE mantiene exigencias laborales

La organización magisterial había convocado esta movilización como parte de sus principales demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la atención a distintos reclamos laborales del magisterio.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido un posicionamiento detallado sobre los incidentes registrados durante la movilización.

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