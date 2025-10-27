Cerrar X
sheinbaum_papa_leon_34e4848579
Nacional

Agradece México solidaridad del papa León XIV tras inundaciones

Claudia Sheinbaum agradeció el mensaje de solidaridad del papa León XIV, quien oró por las víctimas de las lluvias que han dejado 80 muertos y 18 desaparecidos

  • 27
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su agradecimiento al papa León XIV por su mensaje de solidaridad hacia las familias afectadas por las lluvias e inundaciones que han dejado al menos 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas en distintos estados del país, principalmente en Veracruz.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió al mensaje del pontífice.

“Pues agradecimiento por su mensaje”, subrayó.

Cabe recordar que el domingo 26 de octubre, el papa León XIV manifestó desde el Vaticano su cercanía y afecto hacia el pueblo mexicano. 

“Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.

El papa también confió “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, en un gesto de consuelo hacia las comunidades devastadas por las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos que azotaron el oriente del país.

Por otra parte, la mandataria destacó que su gobierno continúa brindando apoyo a los damnificados y reiteró su gratitud por las muestras de solidaridad internacionales ante esta emergencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Jesus_Elizondo_8cdb22b09d
Reconocen en Congreso a Sheinbaum por retrasar aranceles de EUA
dfhndsh_1168a04ca4
Instalan centro de acopio en el Mercado Nuevo Saltillo
AP_25301586036976_54a3f12538
Valerie Camillo será la nueva presidenta de la WTA tour
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×