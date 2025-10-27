Agradece México solidaridad del papa León XIV tras inundaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su agradecimiento al papa León XIV por su mensaje de solidaridad hacia las familias afectadas por las lluvias e inundaciones que han dejado al menos 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas en distintos estados del país, principalmente en Veracruz.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió al mensaje del pontífice.

“Pues agradecimiento por su mensaje”, subrayó.

Cabe recordar que el domingo 26 de octubre, el papa León XIV manifestó desde el Vaticano su cercanía y afecto hacia el pueblo mexicano.

“Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.

El papa también confió “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, en un gesto de consuelo hacia las comunidades devastadas por las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos que azotaron el oriente del país.

Por otra parte, la mandataria destacó que su gobierno continúa brindando apoyo a los damnificados y reiteró su gratitud por las muestras de solidaridad internacionales ante esta emergencia.

Comentarios