Sheinbaum agradece a Gabinete de Seguridad por resultados

Ante la reducción de los delitos de alto impacto, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este martes a los miembros de su Gabinete de Seguridad por el trabajo realizado durante su administración.

La mandataria federal agradeció a todos y cada uno de los representantes de las dependencias como Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración. Son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, expresó la presidenta.

Destacan reducción del 46% de homicidios diarios a nivel nacional

Durante la conferencia matutina, se destacaron cifras como la reducción del 46% de los homicidios diarios a nivel nacional, donde Marcela Figueroa Franco destacó que el promedio diario pasó de 86.9 víctimas a 47.3, lo que representa 39 crímenes menos por día.

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la aprehensión de 85 funcionarios detenidos a través del Operativo Enjambre, entre los que se destacan diversos servidores públicos activos que podrían tener una relación directa con actividades ilícitas.

“Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales”, subrayó.

Aquí te presentamos la nota completa: Van 85 funcionarios detenidos en Operación Enjambre: Harfuch

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el canje de más de 11 mil armas de fuego como una iniciativa para proceder con la recuperación de espacios públicos para construir la paz.

En la búsqueda para obtener en óptimas condiciones los recursos humanos, el secretario de Defensa Nacional explicó que el Plan de Desarrollo de la Fuerza Aérea contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a obtener aviones de carga y helicópteros, así como aviones caza a largo plazo.

Ante este informe, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que más de 120 mil hombres y mujeres se encuentran atentos y disponibles las 24 horas a lo que ocurre en el país y recalcó que más de 56 mil personas han sido detenidas durante su administración.

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