Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_agradece_gabinete_seguridad_d3090076ef
Nacional

Sheinbaum agradece a Gabinete de Seguridad por resultados

La mandataria federal agradeció a todos y cada uno de los representantes de las dependencias por los resultados obtenidos durante su mandato

  • 16
  • Junio
    2026

Ante la reducción de los delitos de alto impacto, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció este martes a los miembros de su Gabinete de Seguridad por el trabajo realizado durante su administración.

sheinbaum-agradece-gabinete-seguridad.jpg

La mandataria federal agradeció a todos y cada uno de los representantes de las dependencias como Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración. Son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, expresó la presidenta.

Destacan reducción del 46% de homicidios diarios a nivel nacional

Durante la conferencia matutina, se destacaron cifras como la reducción del 46% de los homicidios diarios a nivel nacional, donde Marcela Figueroa Franco destacó que el promedio diario pasó de 86.9 víctimas a 47.3, lo que representa 39 crímenes menos por día.

sheinbaum-agradece-gabinete-seguridad.jpg

Te recomendamos: Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la aprehensión de 85 funcionarios detenidos a través del Operativo Enjambre, entre los que se destacan diversos servidores públicos activos que podrían tener una relación directa con actividades ilícitas.

“Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones criminales”, subrayó.

sheinbaum-agradece-gabinete-seguridad.jpg

Aquí te presentamos la nota completa: Van 85 funcionarios detenidos en Operación Enjambre: Harfuch

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el canje de más de 11 mil armas de fuego como una iniciativa para proceder con la recuperación de espacios públicos para construir la paz.

sheinbaum-agradece-gabinete-seguridad.jpg

Te sugerimos: Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme

En la búsqueda para obtener en óptimas condiciones los recursos humanos, el secretario de Defensa Nacional explicó que el Plan de Desarrollo de la Fuerza Aérea contempla adquisiciones a corto, mediano y largo plazo, encaminadas a obtener aviones de carga y helicópteros, así como aviones caza a largo plazo.

sheinbaum-agradece-gabinete-seguridad.jpg

Ante este informe, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que más de 120 mil hombres y mujeres se encuentran atentos y disponibles las 24 horas a lo que ocurre en el país y recalcó que más de 56 mil personas han sido detenidas durante su administración.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

859005e784eb4a80b652e4de36e3043d454ee9c2w_a7a346fbb6
Activistas de CDMX acusan que "borraron" lucha por el agua
Gemini_Generated_Image_gjw8w1gjw8w1gjw8_4f09df3db0
Habrá home office y pausa de clases en CDMX por Mundial FIFA™
nacional_scjn_8bd6ac1f11
SCJN valida plazos de Ley de Competencia y niega amparo a Google
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
6a2d6a3d62f84_7282827538
'La Casa del Dragón' vuelve con guerra total en Poniente
0_E9_A7309_61e0b15d0f
Gradúa UANL a jóvenes en programa de vida autónoma
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
publicidad
×