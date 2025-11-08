Macron agradece a Sheinbaum y celebra intercambio cultural
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluyó su visita oficial a México con un mensaje de agradecimiento a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluyó su visita oficial a México con un mensaje de agradecimiento a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, destacando la amistad y el respeto entre ambas naciones.
“Gracias, Presidenta”, escribió el mandatario en su cuenta de X, donde compartió también un video publicado por Sheinbaum.
Hasta pronto en París para seguir fortaleciendo la relación entre México y Francia, basada en la amistad y el respeto mutuo. https://t.co/dDcVx9Y1r6
En el material, la jefa del Ejecutivo mexicano agradece la visita de su homólogo y resalta el acuerdo para el intercambio de códices prehispánicos: el Códice Azcatitlán, que permanecerá en México, y el Códice Boturini, que se exhibirá en Francia.
Durante su breve estancia en el país, Macron participó en una reunión conjunta con Sheinbaum y empresarios de ambas naciones, con el objetivo de fortalecer los lazos económicos y comerciales.
Más tarde, encabezó un segundo encuentro con el sector privado, donde otorgó la condecoración de la Legión de Honor Francesa al empresario Carlos Slim Helú, reconociendo su trayectoria y su contribución a las relaciones entre México y Francia.
