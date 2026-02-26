Agradece Sheinbaum a FIFA por mantener a México como sede

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino por confirmar que México se mantiene como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el organismo internacional ratificó que no habrá cambios en las sedes programadas, pese a los recientes hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Primero, darle las gracias a la FIFA y a Gianni Infantino. Hemos estado en contacto con él explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo: ‘La sede es México, las sedes son las que son y no hay ningún cambio’”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha mantenido comunicación constante con la FIFA para garantizar certidumbre sobre la organización del torneo.

Recordó que México albergará el partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México, además de otros encuentros en Guadalajara y Monterrey.

“Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos”, afirmó.

Respaldo de Infantino

El martes, Infantino reiteró su respaldo al país al señalar que existe “confianza total en México, en su presidenta y en sus autoridades”.

El dirigente del organismo rector del fútbol mundial reconoció que los hechos recientes son monitoreados, pero dejó claro que la planeación continúa sin modificaciones.

