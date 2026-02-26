Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_infantino_mundial_33559334f0
Nacional

Agradece Sheinbaum a FIFA por mantener a México como sede

Claudia Sheinbaum agradeció a la FIFA por ratificar a México como sede del Mundial 2026. Afirmó que el país está listo para recibir visitantes

  • 26
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino por confirmar que México se mantiene como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el organismo internacional ratificó que no habrá cambios en las sedes programadas, pese a los recientes hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Primero, darle las gracias a la FIFA y a Gianni Infantino. Hemos estado en contacto con él explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo: ‘La sede es México, las sedes son las que son y no hay ningún cambio’”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno ha mantenido comunicación constante con la FIFA para garantizar certidumbre sobre la organización del torneo.

Recordó que México albergará el partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México, además de otros encuentros en Guadalajara y Monterrey.

“Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos”, afirmó.

Respaldo de Infantino

El martes, Infantino reiteró su respaldo al país al señalar que existe “confianza total en México, en su presidenta y en sus autoridades”.

El dirigente del organismo rector del fútbol mundial reconoció que los hechos recientes son monitoreados, pero dejó claro que la planeación continúa sin modificaciones.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
pemex_desabasto_falso_fabcddc5e0
Pemex redujo sus pérdidas un 94,2 % durante 2025
publicidad

Últimas Noticias

INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×