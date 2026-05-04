Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
que_son_los_microsismos_esto_puedes_hacer_antes_durante_y_despues_de_uno_7ad0f780e9
Nacional

Alerta sísmica no llegó a celulares; estaba en mantenimiento

El sistema de alertamiento en celulares se encontraba en un proceso de mantenimiento, como parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026

  • 04
  • Mayo
    2026

Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este lunes en México, a las 9:19 horas, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Tras el movimiento, algunos usuarios manifestaron en redes sociales su inconformidad al señalar que no recibieron la alerta sísmica en sus  celulares.

Plataforma estaba en mantenimiento

Ante las quejas, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México explicó que, al momento del temblor, el sistema de alertamiento en celulares se encontraba en un proceso de mantenimiento preventivo, como parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo.

La dependencia indicó que actualmente la plataforma ya opera con normalidad.

 

Epicentro en Oaxaca

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni pérdidas humanas.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que se mantiene en comunicación con autoridades estatales y municipales de Protección Civil para llevar a cabo una evaluación preliminar en la zona afectada.

Previo al simulacro nacional

El sismo ocurrió a pocos días de la realización del simulacro nacional del 6 de mayo, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención y medir la capacidad de respuesta de la población. Durante este ejercicio se activará la alerta sísmica en altavoces, teléfonos celulares, radio y televisión, simulando un evento de magnitud 8.2.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Damaso_Castro_443dd3e5bb
Tras acusaciones de EUA, vicefiscal de Sinaloa solicita licencia
guero_conta_procesan_ea49bcd429
Vinculan a proceso al 'Güero Conta', operador financiero del CJNG
choque_entre_pipa_y_tren_provoca_explosion_queretaro_cd3995c384
Choque entre tren y pipa provoca fuerte explosión en Querétaro
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_bc9234400a
Piden a Mario López formalizar denuncias de huachicol fiscal
inter_trump_ormuz_2b45d95651
EUA suspende operativo en Ormuz un día después de su arranque
Whats_App_Image_2026_05_05_at_5_17_57_PM_db7ceca125
Al menos 10 empresas mantienen interés en invertir en Coahuila
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×