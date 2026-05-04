Alerta sísmica no llegó a celulares; estaba en mantenimiento

Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este lunes en México, a las 9:19 horas, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Tras el movimiento, algunos usuarios manifestaron en redes sociales su inconformidad al señalar que no recibieron la alerta sísmica en sus celulares.

Plataforma estaba en mantenimiento

Ante las quejas, la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México explicó que, al momento del temblor, el sistema de alertamiento en celulares se encontraba en un proceso de mantenimiento preventivo, como parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo.

La dependencia indicó que actualmente la plataforma ya opera con normalidad.

Aviso importante sobre el sistema de alertamiento en celulares durante el sismo de esta mañana: pic.twitter.com/x3DFDe7hGU — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) May 4, 2026

Epicentro en Oaxaca

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni pérdidas humanas.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que se mantiene en comunicación con autoridades estatales y municipales de Protección Civil para llevar a cabo una evaluación preliminar en la zona afectada.

Previo al simulacro nacional

El sismo ocurrió a pocos días de la realización del simulacro nacional del 6 de mayo, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención y medir la capacidad de respuesta de la población. Durante este ejercicio se activará la alerta sísmica en altavoces, teléfonos celulares, radio y televisión, simulando un evento de magnitud 8.2.

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