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Coahuila

Atienden crisis emocional de hombre que subió a antena

El suceso se desató tras presentar delirios de persecución, ya que afirmaba ser seguido por personas armadas, y permaneció en la estructura pidiendo ayuda

  • 04
  • Mayo
    2026

Tras el caso registrado en Ramos Arizpe, donde un hombre subió a lo alto de una antena de telefonía celular en medio de una crisis emocional, autoridades estatales hicieron un llamado a la población a buscar ayuda oportuna a través de la Línea de la Vida y canales de atención psicológica, a fin de prevenir situaciones de riesgo.  

El hecho ocurrió cuando un hombre de 41 años ascendió a una estructura de aproximadamente 60 metros sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, donde permaneció por varios minutos solicitando la presencia de familiares y autoridades. 

De acuerdo con la atención brindada, la persona presentaba un delirio de persecución, al referir que era seguido por individuos armados, lo que detonó la crisis.

Tras un operativo coordinado entre bomberos, personal psicológico, la Marina y su familia, logró descender por sus propios medios sin que se registraran lesiones.  

En este contexto, la directora de Inspira Coahuila, Cecilia de la Garza, destacó que actualmente existe una mayor coordinación entre dependencias, lo que permite responder de manera más rápida ante este tipo de emergencias.  

Explicó que, en muchos casos, las crisis emocionales pueden agravarse por el consumo de alcohol u otras sustancias, lo que complica su atención y aumenta el riesgo.  

Detalló que, a través de herramientas como el código QR de atención en salud mental —implementado hace aproximadamente un año—, se han brindado más de 9 mil atenciones en la entidad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estos mecanismos de apoyo.  

Agregó que estos servicios están disponibles en comunidades, escuelas y hospitales, con el objetivo de facilitar el acceso a atención psicológica y prevenir que situaciones de estrés o ansiedad escalen a crisis mayores.  

Por último, subrayó que el objetivo es que cualquier persona que atraviese por una situación emocional complicada pueda recibir ayuda inmediata, por lo que reiteró el llamado a utilizar estos canales de apoyo y no enfrentar este tipo de problemas en soledad.


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