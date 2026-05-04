Reinician labores de búsqueda en séptima semana de procesamiento

El colectivo "Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas" informó que a partir de este lunes se reanudaron las labores correspondientes a la séptima semana de procesamiento en Reynosa, enfocadas en el levantamiento de restos óseos humanos con exposición térmica.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con el respaldo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Asimismo, los trabajos cuentan con la colaboración del Gobierno de Reynosa, mediante dependencias como Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, quienes brindan apoyo logístico para facilitar las labores en campo.

De acuerdo con el colectivo, los procesamientos se llevan a cabo en terrenos previamente intervenidos, donde ya se han localizado restos humanos en jornadas anteriores, por lo que continúan las tareas para recuperar más indicios que contribuyan a las investigaciones.

Colectivo hacen llamado a ciudadanía para ubicar nuevos puntos

En este contexto, las integrantes hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar nuevos puntos de búsqueda, donde se presuma la existencia de restos humanos o cuerpos completos.

Señalaron que cada dato puede ser clave para iniciar nuevas averiguaciones y avanzar en la localización de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar respuestas a sus familias.

Destacaron que estas acciones no solo buscan dar seguimiento a los procesos legales, sino también ofrecer un poco de certeza a quienes viven con la angustia de no conocer el paradero de sus seres queridos.

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