Limpian 32 playas afectadas por hidrocarburos en Golfo de México

El Grupo Interinstitucional informó que 32 de las 48 playas afectadas por la presencia de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, ya se encuentran limpias.

De acuerdo con el operativo interinstitucional para la atención, siete de estas playas se encuentran en Tabasco, mientras que las otras 25 forman parte del estado de Veracruz.

Esto fue posible a través de la coordinación de 3 mil 365 elementos de las dependencias que integran el Grupo Interinstitucional, quienes han realizado recorridos de forma constante en más de 630 kilómetros de la costa.

¿Cuántas toneladas de hidrocarburo se recolectaron en las playas y costas de México?

Hasta el momento, se contabilizó un total de 894.2 toneladas de hidrocarburo, de las cuales 853.6 toneladas corresponden a playas y 40.6 toneladas al mar.

Con el fin de fortalecer las tareas de vigilancia, monitoreo y contención, se emplearon 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, así como tres drones aéreos y tres submarinos.

En materia de contención, se encuentran 2 mil metros de barrera, mientras que 17 mil metros se encuentran en tránsito para apoyar dichos esfuerzos.

De acuerdo con el comunicado emitido, el Observatorio basará sus labores en un modelo integral que combina infraestructura de monitoreo, así como tecnología satelital.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) acudió a diversas localidades de Veracruz para atender a los pescadores afectados, incluidas:

Antón Lizardo, Salinas

Arbolillo

Buen País, Mata de Uva

El Zapote

Las Barrancas

El Jiote

Tatahuicapan

Mecayapan

Catemaco

San Andrés Tuxtla

Ángel R. Cabada

Lerdo de Tejada

Tampico Alto

Pueblo Viejo

Cabo Rojo

El Tular

Las Chacas

Barra de Tampachiche

Campo de Bustos

La Laja

En lo que respecta al sector ambiental, inspectores de Profepa y ASEA acudieron al municipio de Tatahuicapan para efectuar el retiro de sargazo, cuya presencia ya es mínima.

La ASEA trabaja en la coordinación y supervisión de la limpieza de playas afectadas al establecer puntos específicos de acopio, traslado y disposición de diversos municipios costeros.

Entre las dependencias que participan se encuentran las Secretarías de Marina (Semar); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Energía (Sener); de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

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