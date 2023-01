AMLO defiende presencia de Guardia Nacional en metro de CDMX

El presidente de México, durante su conferencia mañanera habló sobre la opinión negativa que se generó debido a la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, ya que el único fin que se tiene con esto sería proteger a la ciudadanía.

El mandatario explicó que los comentarios negativos vienen de la tendencia opositora, quién se vería beneficiada si se registran mas accidentes en el metro de la Ciudad de México.

“¡Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del Metro! ¿Por qué no hacerlo? Qué tal que sí sean actos provocados y lo que quieran es que suceda una desgracia mayor. ¿No lo vamos a evitar?”, declaró el presidente.

La presencia de la Guardia Nacional no queda clara para los usuarios; según los trabajadores del metro, las fallas son fundamentalmente técnicas, como han demostrado accidentes recurrentes en la extensa red, que tiene 226,5 kilómetros de vías con 195 estaciones y da servicio a una media de 4.6 millones de pasajeros al día.

En los últimos días, Claudia Sheinbaum dijo que se habían encontrado tres problemas 'no normales' en vagones o vías, incluido el fallo de un neumático 'que acababa de ser inspeccionado'. Los vagones de metro de la ciudad funcionan tanto con neumáticos como con raíles.

El transporte capitalino es uno de los metros más baratos del mundo, cuesta el equivalente a unos 25 centavos de dólar, y las denuncias de falta de presupuesto han estado presentes con distintas administraciones.



Carteles pegados en muchas estaciones con la firma de un sindicato de trabajadores denuncian la 'carencia de herramientas y refacciones' necesarias para brindar a la ciudadanía 'un transporte eficiente y seguro'.

Una conductora con más de una década de experiencia confirmó a AP estos problemas y agregaba que, a veces, ni los celulares funcionan porque hay lugares sin señal.

'Hoy, por ejemplo, en uno de mis trenes, en la cabina, no había extintor, lo comunicamos, pero ya no está, está en nuestras manos hacer más', comentó pidiendo el anonimato por temor a represalias de sus jefes. 'A diario hay fallas de este tipo, no hay sabotaje, no tenemos las herramientas'.