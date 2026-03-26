Arma usada en crimen de docentes entró ilegal al país: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el arma utilizada por un adolescente de 15 años para asesinar a dos maestras en Lázaro Cárdenas ingresó de forma ilegal a México y no cuenta con registro oficial.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que tras un rastreo realizado con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se determinó que el arma no tiene permisos ni antecedentes en bases oficiales.

“No tiene registro. Ya solicitamos a la SEDENA y se hizo el rastreo… no tiene registro. Es un arma que entró de manera ilegal a este país”, señaló en entrevista radiofónica.

Sin claridad sobre el origen del arma

El caso ha dejado más dudas que respuestas. De acuerdo con la investigación, el menor identificado como Osmar "N" aseguró que tomó el arma de su domicilio, pero esta versión fue rechazada por sus familiares.

El padrastro y la madre del adolescente declararon ante las autoridades que el arma no es de su propiedad.

“Ellos señalan que no es de ellos. Él hace referencia a que la sustrajo de su casa, pero no ha explicado cómo la obtuvo o quién se la proporcionó”, detalló el fiscal.

Hasta el momento, la procedencia del arma sigue sin esclarecerse.

Padrastro del menor, vinculado a Marina

Durante las entrevistas, el padrastro del joven indicó ser elemento de la Secretaría de Marina, dato que ya forma parte de la carpeta de investigación.

“Es lo que hace referencia, que trabaja en esa institución dentro de sus generales”, confirmó Torres Piña.

Sin embargo, las autoridades no han establecido vínculo entre esta situación y el origen del arma.

Por estos hechos, la Fiscalía estatal adelantó que solicitará en la audiencia inicial que el menor sea acusado por tres delitos graves:

Feminicidio

Portación de arma de fuego

Posesión de cartuchos

El ataque ocurrió en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, donde perdieron la vida las docentes María del Rosario Chávez y Tatiana Madrigal, en un hecho que ha generado conmoción a nivel nacional.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias para determinar cómo el adolescente tuvo acceso a un arma de fuego de uso ilegal, así como posibles responsabilidades adicionales.

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