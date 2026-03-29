Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro

Un hombre fue asesinado a balazos por un menor de 17 años tras presuntamente discutir por una mujer en una fiesta, en San Pedro Garza García.

Trascendió que la riña inició como reclamos e insultos, para posteriormente escalar con el adolescente sacando un arma de fuego corta.

Al menos dos disparos en la cabeza recibió la víctima, identificada como Óscar Díaz de 30 años.

Tras cometer el crimen, el agresor habría escapado a bordo de una camioneta.

Fue en el cruce de las calles Cobre y Tungsteno, en la colonia San Pedro 400, donde se reportó el asesinato la noche del viernes.

Policías municipales arribaron ante una denuncia por disparos, encontrando al baleado aún con vida.

La autoridad solicitó una ambulancia; sin embargo, a su llegada, la víctima ya había muerto.

Destaca respuesta inmediata de autoridades municipales

Poco menos de un día después, durante la tarde del sábado, la Secretaría de Seguridad Pública sampetrina informó la captura del presunto homicida.

Se trata de Humberto “N”, quien fue arrestado sobre la avenida Díaz Ordaz, a la altura del terreno Akra, gracias a los trabajos de inteligencia desplegados en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de la detención llevaba una pistola calibre nueve milímetros, con la que se presume cometió el asesinato. Así mismo, se le aseguraron cuatro bolsas con marihuana.

El menor fue a disposición del Ministerio Público correspondiente, para el deslinde de responsabilidades.

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