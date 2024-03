Asegura AMLO que no aceptará deportaciones de Texas por Ley SB4

"Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez adelanto, del gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, esa es la respuesta. Pero con más conocimiento del derecho internacional, con más diplomacia, va a haber una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), porque también todavía no está definido", declaró el mandatario mexicano.