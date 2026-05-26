Aseguran más de 256 mil litros de huachicol en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 256 mil 828 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Tihuatlán, Veracruz, donde además fueron detenidas 12 personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala, sitio donde las autoridades localizaron una importante cantidad de vehículos, tanques y equipo utilizado presuntamente para el almacenamiento y traslado ilegal de combustible.

Hallan tractocamiones, tanques y equipo de almacenamiento

Entre lo asegurado se encuentran 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas conectadas a mangueras y remolques, cuatro lowboy, siete plataformas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

Durante la diligencia también fueron localizados diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos electrónicos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos compactos y tickets de compra.

De acuerdo con la FGR, la carpeta de investigación fue iniciada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, luego de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el resguardo de hidrocarburo en dicho inmueble.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), Policía Federal Ministerial (PFM) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el origen del combustible asegurado y la posible participación de más personas en la operación ilegal.

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