Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HJQ_4kiv_XYA_Auve_K_22c5fe508a
Nacional

Aseguran más de 256 mil litros de huachicol en Veracruz

La FGR decomisó 256 mil litros de hidrocarburo en Tihuatlán, Veracruz, y detuvo a 12 personas durante un cateo en un predio de Plan de Ayala

  • 26
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 256 mil 828 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Tihuatlán, Veracruz, donde además fueron detenidas 12 personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la localidad de Plan de Ayala, sitio donde las autoridades localizaron una importante cantidad de vehículos, tanques y equipo utilizado presuntamente para el almacenamiento y traslado ilegal de combustible.

Hallan tractocamiones, tanques y equipo de almacenamiento

Entre lo asegurado se encuentran 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento, 52 cubitanques, tres motobombas conectadas a mangueras y remolques, cuatro lowboy, siete plataformas cama baja, dos fractank, dos góndolas, 18 planas de madera, un contenedor semirremolque, una motocicleta y un vehículo.

HJQ4oWKXEAAmbxC.jfif

Durante la diligencia también fueron localizados diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos electrónicos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos compactos y tickets de compra.

De acuerdo con la FGR, la carpeta de investigación fue iniciada por el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, luego de una denuncia anónima que alertó sobre presuntas operaciones ilícitas relacionadas con el resguardo de hidrocarburo en dicho inmueble.

HJQ4jVlW4AA1bEN.jfif

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), Policía Federal Ministerial (PFM) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el origen del combustible asegurado y la posible participación de más personas en la operación ilegal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_15_3b2612c444
Condenan a 50 años a responsables de secuestro en Tamaulipas
Rube_uen_Rocha_Moya_1ada81fa2b
Faltan tres del caso Rocha Moya por acudir ante la FGR
Jesus_Corona_Damian_a4d82a1d17
Dan suspensión provisional a alcalde de Cuautla contra detención
publicidad

Últimas Noticias

EH_COLLAGE_15_3b2612c444
Condenan a 50 años a responsables de secuestro en Tamaulipas
samuel_garcia_boom_economico_impulsado_sector_automotriz_568f109846
Boom económico impulsado por industria automotriz: Samuel García
spider_man_1d2f5874ef
Adelantan estreno de Spider-Man: 'Brand New Day': ¿cuándo será?
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×