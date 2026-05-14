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Nacional

Aseguran cargamento de millones de pesos en cigarros ilegales

Autoridades investigan la posible participación de operadores financieros y redes de distribución encargadas de comercializarlos en CDMX y otros estados.

  • 14
  • Mayo
    2026

Autoridades federales realizaron el aseguramiento de un cargamento histórico de cigarros ilegales valuado en aproximadamente 4,500 millones de pesos en la Ciudad de México, operativo que estaría relacionado con actividades de La Unión Tepito.

El decomiso ocurrió tras labores de inteligencia encabezadas por elementos federales y capitalinos, quienes localizaron miles de cajas con mercancía presuntamente ingresada de manera irregular al país. El caso ya es considerado uno de los mayores golpes recientes contra el contrabando de tabaco en México.

Las autoridades investigan la posible participación de operadores financieros y redes de distribución encargadas de comercializar los cigarros ilegales en distintos puntos de la Ciudad de México y otras entidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas derivadas del operativo.

Contrabando de cigarros afecta recaudación fiscal

Especialistas y autoridades han advertido en distintas ocasiones que el ingreso y comercialización de cigarros ilegales representa pérdidas millonarias para el Estado mexicano debido a la evasión de impuestos.

Además del impacto económico, el mercado ilegal de tabaco también ha sido relacionado con estructuras del crimen organizado que utilizan este tipo de mercancías para financiar otras actividades ilícitas.

Los cigarros de contrabando suelen venderse a menor precio debido a que no cumplen con regulaciones fiscales ni sanitarias exigidas en México.

Autoridades mantienen investigaciones

Tras el aseguramiento, elementos federales y capitalinos continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de la mercancía y ubicar a los responsables de su distribución.

También se busca establecer posibles conexiones con redes internacionales de contrabando y rutas utilizadas para ingresar productos ilegales al país.


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