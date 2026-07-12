Tanto los ejemplares como el domicilio quedaron a disposición del representante social de la Federación, quien continuará con las indagatorias correspondientes

Inicio / Nacional / Aseguran dos ejemplares de tigre blanco durante cateo en Durango

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron dos ejemplares de tigre blanco que se encontraban resguardados dentro de un domicilio en Durango.

Este despliegue se dio en el inmueble de la colonia La Huerta, donde personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), después de que un juez emitió una orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad.

La acción se efectuó por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Tanto los ejemplares como el domicilio quedaron a disposición del representante social de la Federación, quien continuará con las indagatorias correspondientes.

Aseguran más de 11 mil huevos de tortuga marina en Colima

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este lunes sobre el aseguramiento de 11,175 huevos de tortuga marina golfina que eran transportados de manera ilegal por una persona en el estado de Colima.

Mediante un comunicado, la dependencia señaló que el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal por su probable responsabilidad en delitos contra la biodiversidad.