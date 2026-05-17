Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
300_kilos_drogas_culiacan_cateo_d586528498
Nacional

Aseguran laboratorio clandestino con fentanilo en Culiacán

Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

  • 17
  • Mayo
    2026

Autoridades federales y estatales aseguraron un presunto laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, durante un operativo coordinado entre distintas corporaciones de seguridad.

El cateo permitió localizar más de 300 kilogramos de precursores químicos y aproximadamente 10 kilos de pastillas presuntamente de fentanilo, además de sustancias con características similares a la metanfetamina.

Hallan sustancias químicas y armamento

De acuerdo con el reporte oficial difundido el 17 de mayo, peritos de la Fiscalía General de la República, realizaron la inspección del inmueble, el cual ya se encontraba asegurado por elementos militares y policías estatales.

En el lugar fueron encontrados 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias químicas utilizadas presuntamente para la elaboración de narcóticos sintéticos.

Además de las drogas y precursores, las autoridades localizaron dos cargadores calibre 7.62x39 milímetros abastecidos con 30 cartuchos cada uno, otros 200 cartuchos adicionales y un chaleco portacargadores.

No reportan personas detenidas

Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas durante el operativo. Todo el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

“Se presume que el inmueble era utilizado como laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas”, señala parte del informe oficial.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sudafrica_laboratorio_droga_20edf75ec6
Dicta Sudáfrica prisión a cinco mexicanos tras redada antidrogas
Adrian_de_la_Garza_f4b11e6d0f
Obras en Arco concluirán en 2 semanas; ya terminaron carriles
afirma_que_prioridad_en_guerrero_es_pacificar_mediante_dialogo_4ffdaf7b5f
Prioridad en Guerrero es pacificar mediante el diálogo: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
tamaulipas_frontera_sur_71247f0789
Así se vive dentro de la 'frontera que no se ve', al sur de Texas
Jose_Lobaton_b857f3506c
Imputan a José Lobatón; este miércoles tendrá audiencia clave
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
Whats_App_Image_2026_05_16_at_1_00_02_PM_2_9e9e027176
Caen tres personas ligadas al fraude de Tamayo Capital
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×