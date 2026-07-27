Aseguran 48 mil latas de cerveza en operativo en Tabasco

Un operativo de la Policía Federal Ministerial derivó en el aseguramiento de un tractocamión que transportaba aproximadamente 48 mil latas de cerveza

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Un tractocamión que transportaba alrededor de 48 mil latas de cerveza fue asegurado por autoridades federales en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, durante un operativo derivado de una denuncia ciudadana.

La acción dejó una persona detenida y el decomiso de la mercancía, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con integrantes de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

Operativo en la carretera Raudales-Malpaso

De acuerdo con información oficial, la intervención se llevó a cabo sobre el tramo carretero Raudales-Malpaso, una de las principales vías de comunicación de la región.

Las investigaciones iniciaron tras una denuncia anónima relacionada con posibles actividades ilícitas, lo que permitió a las autoridades desplegar acciones de vigilancia y seguimiento en la zona.

Durante el operativo, los agentes ubicaron e interceptaron un tractocamión de la marca International que circulaba por esa carretera.

Al realizar la inspección correspondiente, los elementos federales localizaron dentro de la caja seca aproximadamente 48 mil latas de cerveza.

Según el reporte, la carga estaba integrada por 2 mil planchas de 24 piezas de distintas marcas comerciales.

Las autoridades señalaron que el conductor no presentó documentos que acreditaran la posesión legal ni la procedencia de la mercancía transportada.

Tras la revisión, el operador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Asimismo, el tractocamión, la caja seca y toda la carga asegurada quedaron bajo resguardo de las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía General de la República será la encargada de determinar el origen de la mercancía y deslindar responsabilidades conforme avance la indagatoria.

Refuerzan vigilancia en vías de comunicación

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de coordinación entre corporaciones federales y estatales para combatir delitos relacionados con el transporte y comercialización de mercancías de procedencia irregular.

Además, destacaron que los operativos impulsados por la FIRT Olmeca buscan fortalecer el intercambio de información e inteligencia, así como mejorar la capacidad de respuesta institucional ante hechos que afectan la seguridad y el patrimonio de la población.

El objetivo, señalaron, es impedir la circulación y comercialización de productos cuya legal procedencia no pueda ser comprobada, además de reforzar la vigilancia en las carreteras y rutas de transporte de Tabasco.