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Nacional

Aseguran más de 60 kilos de cocaína ocultos en camión refrigerado

La droga estaba oculta en las paredes de la caja refrigerada del vehículo, método utilizado para intentar evadir revisiones de seguridad en carreteras

  • 29
  • Abril
    2026

Como parte de las acciones para frenar el tráfico de drogas en el país, el Gabinete de Seguridad de México informó la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 60 kilogramos de cocaína que eran transportados de forma clandestina en un camión con caja refrigerada, en Colima.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con el informe oficial, la droga estaba oculta en las paredes de la caja refrigerada del vehículo, método utilizado para intentar evadir revisiones de seguridad en carreteras.

Refuerzan vigilancia en rutas estratégicas

Las autoridades destacaron que esta acción forma parte de la estrategia nacional para cerrar rutas utilizadas por el narcotráfico, debilitar estructuras del crimen organizado y fortalecer la seguridad en vías de comunicación clave.

El Gabinete de Seguridad subrayó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales, bajo un esquema de inteligencia, vigilancia y presencia territorial.


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