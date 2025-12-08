Podcast
Nacional

Aseguran narcolaboratorio y dan golpe económico récord al crimen

Fuerzas federales decomisan drogas, precursores y narcolaboratorios en Michoacán, Sinaloa y Sonora, con pérdidas para cárteles por más de 3,100 mdp

  • 08
  • Diciembre
    2025

Las fuerzas federales propinaron este fin de semana un golpe económico estimado en 3 mil 100 millones de pesos a la delincuencia organizada, tras la destrucción de narcolaboratorios y múltiples aseguramientos en Michoacán, Sinaloa y Sonora.

Los resultados fueron confirmados a través de dos reportes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que detallan acciones realizadas entre el 5 y 7 de diciembre con apoyo de corporaciones estatales.

Michoacán: el decomiso más alto

El operativo más importante se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha el 10 de noviembre.

En el poblado de San Rafael, municipio de Turicato, el Ejército Mexicano desmanteló un narcolaboratorio donde aseguraron:

  • 335 kg de metanfetamina
  • 8 toneladas de sustancias químicas
  • Equipo especializado
  • Un vehículo

La afectación económica fue calculada en 2 mil 528 millones de pesos, una de las más altas desde el inicio de la estrategia federal en la entidad.

Sinaloa: diez zonas clandestinas neutralizadas

En Sinaloa, personal castrense localizó e inhabilitó siete áreas de concentración de material ilícito en comunidades de Culiacán y Cosalá, con aseguramientos de:

  • 10 mil litros y 325 kg de sustancias químicas
  • Reactores, condensadores y centrifugadoras
  • El golpe financiero se estimó en 202 millones de pesos.

En otra acción paralela en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se desmantelaron tres zonas adicionales, donde decomisaron casi 10 mil litros y 35 kg de precursores, con una afectación cercana a 200 millones de pesos.

Sonora: cargamento millonario interceptado

En Sonora, autoridades federales y estatales realizaron dos aseguramientos relevantes.

En Cajeme, incautaron 238 dosis de distintas drogas.

En Opodepe, tras revisar un camión que viajaba de Culiacán a Tijuana, detuvieron al conductor y aseguraron:

  • 294 kg de metanfetamina
  • 12 kg de fentanilo
  • 2.2 kg de goma de opio
  • 13.4 kg de precursores

El valor del cargamento fue estimado en 170.5 millones de pesos.

Operativos simultáneos en 17 estados

El Gabinete de Seguridad informó que también se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en 17 entidades, entre ellas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.


