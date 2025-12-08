Aseguran narcolaboratorio y dan golpe económico récord al crimen
Fuerzas federales decomisan drogas, precursores y narcolaboratorios en Michoacán, Sinaloa y Sonora, con pérdidas para cárteles por más de 3,100 mdp
- 08
-
Diciembre
2025
Las fuerzas federales propinaron este fin de semana un golpe económico estimado en 3 mil 100 millones de pesos a la delincuencia organizada, tras la destrucción de narcolaboratorios y múltiples aseguramientos en Michoacán, Sinaloa y Sonora.
Los resultados fueron confirmados a través de dos reportes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que detallan acciones realizadas entre el 5 y 7 de diciembre con apoyo de corporaciones estatales.
Michoacán: el decomiso más alto
El operativo más importante se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha el 10 de noviembre.
En el poblado de San Rafael, municipio de Turicato, el Ejército Mexicano desmanteló un narcolaboratorio donde aseguraron:
- 335 kg de metanfetamina
- 8 toneladas de sustancias químicas
- Equipo especializado
- Un vehículo
La afectación económica fue calculada en 2 mil 528 millones de pesos, una de las más altas desde el inicio de la estrategia federal en la entidad.
Sinaloa: diez zonas clandestinas neutralizadas
En Sinaloa, personal castrense localizó e inhabilitó siete áreas de concentración de material ilícito en comunidades de Culiacán y Cosalá, con aseguramientos de:
- 10 mil litros y 325 kg de sustancias químicas
- Reactores, condensadores y centrifugadoras
- El golpe financiero se estimó en 202 millones de pesos.
En otra acción paralela en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se desmantelaron tres zonas adicionales, donde decomisaron casi 10 mil litros y 35 kg de precursores, con una afectación cercana a 200 millones de pesos.
Sonora: cargamento millonario interceptado
En Sonora, autoridades federales y estatales realizaron dos aseguramientos relevantes.
En Cajeme, incautaron 238 dosis de distintas drogas.
En Opodepe, tras revisar un camión que viajaba de Culiacán a Tijuana, detuvieron al conductor y aseguraron:
- 294 kg de metanfetamina
- 12 kg de fentanilo
- 2.2 kg de goma de opio
- 13.4 kg de precursores
El valor del cargamento fue estimado en 170.5 millones de pesos.
Operativos simultáneos en 17 estados
El Gabinete de Seguridad informó que también se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en 17 entidades, entre ellas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas