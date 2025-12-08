Aseguran narcolaboratorio y dan golpe económico récord al crimen

Las fuerzas federales propinaron este fin de semana un golpe económico estimado en 3 mil 100 millones de pesos a la delincuencia organizada, tras la destrucción de narcolaboratorios y múltiples aseguramientos en Michoacán, Sinaloa y Sonora.

Los resultados fueron confirmados a través de dos reportes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que detallan acciones realizadas entre el 5 y 7 de diciembre con apoyo de corporaciones estatales.

Michoacán: el decomiso más alto

El operativo más importante se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha el 10 de noviembre.

En el poblado de San Rafael, municipio de Turicato, el Ejército Mexicano desmanteló un narcolaboratorio donde aseguraron:

335 kg de metanfetamina

8 toneladas de sustancias químicas

Equipo especializado

Un vehículo

La afectación económica fue calculada en 2 mil 528 millones de pesos, una de las más altas desde el inicio de la estrategia federal en la entidad.

Sinaloa: diez zonas clandestinas neutralizadas

En Sinaloa, personal castrense localizó e inhabilitó siete áreas de concentración de material ilícito en comunidades de Culiacán y Cosalá, con aseguramientos de:

10 mil litros y 325 kg de sustancias químicas

Reactores, condensadores y centrifugadoras

El golpe financiero se estimó en 202 millones de pesos.

En otra acción paralela en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, se desmantelaron tres zonas adicionales, donde decomisaron casi 10 mil litros y 35 kg de precursores, con una afectación cercana a 200 millones de pesos.

Sonora: cargamento millonario interceptado

En Sonora, autoridades federales y estatales realizaron dos aseguramientos relevantes.

En Cajeme, incautaron 238 dosis de distintas drogas.

En Opodepe, tras revisar un camión que viajaba de Culiacán a Tijuana, detuvieron al conductor y aseguraron:

294 kg de metanfetamina

12 kg de fentanilo

2.2 kg de goma de opio

13.4 kg de precursores

El valor del cargamento fue estimado en 170.5 millones de pesos.

Operativos simultáneos en 17 estados

El Gabinete de Seguridad informó que también se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y drogas en 17 entidades, entre ellas: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.

Comentarios