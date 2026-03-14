Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro en ataque armado

Eduardo Olvera García, director del DIF municipal de Jerécuaro y esposo de la alcaldesa Isabel Acevedo Mercado, fue asesinado la noche del viernes durante un ataque armado ocurrido en una comunidad de este municipio del estado de Guanajuato.

De acuerdo con autoridades locales, el atentado dejó dos personas muertas y al menos dos más heridas, entre ellas un hermano de la presidenta municipal.

Ataque en un centro botanero

Los hechos se registraron minutos antes de las 22:00 horas en la comunidad de Los Sabinos, ubicada sobre la carretera Jerécuaro–Coroneo.

Según los primeros reportes, varias personas convivían en un centro botanero cuando un grupo armado llegó al lugar y disparó directamente contra la mesa donde se encontraba el presidente del DIF municipal.

Tras el ataque, los agresores escaparon del sitio a bordo de al menos dos vehículos.

En el lugar murieron dos personas, mientras que otras dos resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Operativo e investigaciones

Tras las detonaciones, el sistema de emergencias 911 recibió el reporte y elementos de seguridad se trasladaron a la zona, donde implementaron un operativo para tratar de localizar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar se reportó la posible detención de dos personas, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta información.

Condena del gobierno estatal

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, lamentó el ataque y expresó su solidaridad con la alcaldesa y las familias de las víctimas.

“Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas”, escribió la mandataria en la red social X.

La gobernadora informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad y Paz estatal a mantener coordinación con autoridades federales, municipales y la fiscalía para apoyar en las investigaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerécuaro condenó los hechos y expresó sus condolencias a la familia de las víctimas, al tiempo que reiteró que colaborará con las autoridades para esclarecer el crimen.

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