Asesinan a excandidato en Veracruz, segundo en un mes

El excandidato a la Alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros este martes en Veracruz

  • 18
  • Noviembre
    2025

El excandidato a la Alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros este martes en Veracruz, según informaron fuentes policiales, convirtiéndose en el segundo aspirante ultimado en menos de un mes en la región.

El ataque ocurrió en su domicilio particular en la comunidad de Villa Comoapan, donde sicarios dispararon contra el político de 65 años y huyeron sin que la policía lograra capturarlos, pese al operativo montado en la zona.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes.

El pasado 6 de noviembre, Lázaro Francisco Luría, excandidato a la Alcaldía de Chinameca por el PAN, fue secuestrado y asesinado, con su cuerpo encontrado en una carretera estatal entre Oteapan y Zaragoza.

Veracruz ha vivido una creciente violencia este año vinculada a cárteles del narcotráfico y organizaciones criminales dedicadas a extorsión y secuestro.

Este homicidio se suma a un contexto de violencia política en México, donde en lo que va del año se han registrado al menos 56 asesinatos de actores políticos, según Causa en Común.

En octubre, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, también fue asesinado, hecho que generó conmoción nacional por su activismo en contra del crimen organizado.

La comunidad y autoridades locales expresan indignación y preocupación por la continuidad de ataques contra figuras políticas en la región.

 


