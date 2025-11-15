Asesinan a líder de la CTM en Marquelia, Guerrero

Efrén Neftalí Adame García, secretario general de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue asesinado a tiros en el municipio de Marquelia, en la región Costa Chica de Guerrero.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el bulevar René González Justo, frente al Zócalo, cuando Adame García se encontraba con su familia dentro de una tienda de abarrotes, informaron fuentes de seguridad.

Tras el ataque armado, sus familiares trasladaron el cuerpo a su domicilio. En el establecimiento quedaron visibles manchas de sangre.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Efrén Neftalí Adame, hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, quien gobernó ese municipio en tres periodos bajo las siglas del PRD y posteriormente del PRI, había tomado protesta el pasado 7 de septiembre para su segundo periodo consecutivo al frente de la sección 110 de la CTM.

Durante su reciente ceremonia de ratificación, el líder sindical expresó su intención de fortalecer la presencia de la confederación en diversos municipios de la Costa Chica.

